唾液驗不到Omicron？確診哥高燒39度「一口氣快篩5次」照片秒懂了

▲福吉美唾液快篩。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「測試結果非常明顯了！」一名確診哥透露，染疫過了7天才高燒39度、咳嗽鼻塞等症狀，儘管身體不適，他還是燃起實驗精神，在週三（6月1日）一口氣測試5個快篩，可見唾液與喉嚨檢體只有一條線，只有鼻腔檢體是陽性。對此，原PO建議，「如果孩子能接受戳鼻子，可能還是比較準確的。」

一名男網友在臉書《確診者有話要說》表示，5月25確診，等到6天後也就是31日，「整個病毒量和症狀才明顯」，隔天（6月1日）出現高燒39度，又過一天（6月2日）開始咳嗽、鼻塞、鼻涕，讓他哀號「看來還要再隔離七天才能出去了！」

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話鋒一轉，原PO看到「唾液快篩恐驗不出Omicron」的消息，於是他乾脆自己做實驗，於6月3日分別使用羅氏、亞培、福吉美唾液快篩。

畫面可見，原PO一口氣快篩5次，其中唾液、喉嚨皆呈現陰性，只有鼻腔出現兩條線陽性，原PO直言「測試結果非常明顯了！給大家參考！」

▲原PO實測五個快篩，唯獨鼻腔有驗出兩條線。（圖／翻攝確診者有話要說）



原PO也強調，爬文數據顯示唾液快篩準確率大概6成，且CT值可能要低於27才比較容易驗出，「我也不知道我目前CT值多少，只能說如果孩子能接受戳鼻子，可能還是比較準確的。」

文章曝光後，底下網友熱議「看來還是戳鼻子比較準」、「意思是PCR陽性後7天才明顯有症狀（發燒）嘛？怎這麼久」、「感謝實驗分享」、「我也是5／25確診，5／31我已轉陰了，加油」。

▲原PO認為，戳鼻子快篩最準 。（圖／翻攝確診者有話要說）



福又達代理的福吉美唾液快篩試劑，國民黨立院黨團書記長萬美玲引用5月23日核准的另一間唾液快篩廠商「易可安」製作的對照表，質疑福吉美的原廠說明書內指出只能驗出Alpha、Beta、Gamma及Delta病毒株，並沒有Omicron。

對於國民黨的指控，食藥署在第一時間發新聞稿澄清，強調鑒於Omicron變異株大舉入侵全世界，成為新冠病毒主流變異株，食藥署參酌國際間對是類產品審查要求，公布因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情緊急使用之檢驗試劑相關參考文件。

考量新冠病毒持續變異，無論原廠產品說明書是否列出可測得變異株種類，食藥署皆要求業者應根據病毒突變和變異株的發生率，評估產品檢測新出現的突變和變異株性能，並檢附評估變異株性能之評估報告，經審查確認可檢測Omicron變異株方核准。

食藥署強調，我國已專案核准之家用抗原新冠病毒檢驗試劑，包括適用鼻腔或唾液檢體之產品，均已確認可檢測新冠病毒Omicron變異株。另專案核准之家用唾液抗原新冠病毒檢驗試劑，已於國內進行性能測試，確認可測得Omicron變異株，請民眾安心使用。

指揮官陳時中也曾提到，「福吉美」雖然需要到Ct值24以下才驗得出，但依然符合我國EUA標準，而過去就擬定的仿單不會有列入新的變異株，否則就成了「未來試劑」。