　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

唾液驗不到Omicron？確診哥高燒39度「一口氣快篩5次」照片秒懂了

▲▼福吉美,唾液快篩（圖／記者劉維榛攝）

▲福吉美唾液快篩。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「測試結果非常明顯了！」一名確診哥透露，染疫過了7天才高燒39度、咳嗽鼻塞等症狀，儘管身體不適，他還是燃起實驗精神，在週三（6月1日）一口氣測試5個快篩，可見唾液與喉嚨檢體只有一條線，只有鼻腔檢體是陽性。對此，原PO建議，「如果孩子能接受戳鼻子，可能還是比較準確的。」

一名男網友在臉書《確診者有話要說》表示，5月25確診，等到6天後也就是31日，「整個病毒量和症狀才明顯」，隔天（6月1日）出現高燒39度，又過一天（6月2日）開始咳嗽、鼻塞、鼻涕，讓他哀號「看來還要再隔離七天才能出去了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

話鋒一轉，原PO看到「唾液快篩恐驗不出Omicron」的消息，於是他乾脆自己做實驗，於6月3日分別使用羅氏、亞培、福吉美唾液快篩。

畫面可見，原PO一口氣快篩5次，其中唾液、喉嚨皆呈現陰性，只有鼻腔出現兩條線陽性，原PO直言「測試結果非常明顯了！給大家參考！」

▲▼ 。（圖／翻攝確診者有話要說）

▲原PO實測五個快篩，唯獨鼻腔有驗出兩條線。（圖／翻攝確診者有話要說）

原PO也強調，爬文數據顯示唾液快篩準確率大概6成，且CT值可能要低於27才比較容易驗出，「我也不知道我目前CT值多少，只能說如果孩子能接受戳鼻子，可能還是比較準確的。」

文章曝光後，底下網友熱議「看來還是戳鼻子比較準」、「意思是PCR陽性後7天才明顯有症狀（發燒）嘛？怎這麼久」、「感謝實驗分享」、「我也是5／25確診，5／31我已轉陰了，加油」。

▲▼ 。（圖／翻攝確診者有話要說）

▲原PO認為，戳鼻子快篩最準 。（圖／翻攝確診者有話要說）

福又達代理的福吉美唾液快篩試劑，國民黨立院黨團書記長萬美玲引用5月23日核准的另一間唾液快篩廠商「易可安」製作的對照表，質疑福吉美的原廠說明書內指出只能驗出Alpha、Beta、Gamma及Delta病毒株，並沒有Omicron。

對於國民黨的指控，食藥署在第一時間發新聞稿澄清，強調鑒於Omicron變異株大舉入侵全世界，成為新冠病毒主流變異株，食藥署參酌國際間對是類產品審查要求，公布因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情緊急使用之檢驗試劑相關參考文件。

考量新冠病毒持續變異，無論原廠產品說明書是否列出可測得變異株種類，食藥署皆要求業者應根據病毒突變和變異株的發生率，評估產品檢測新出現的突變和變異株性能，並檢附評估變異株性能之評估報告，經審查確認可檢測Omicron變異株方核准。

食藥署強調，我國已專案核准之家用抗原新冠病毒檢驗試劑，包括適用鼻腔或唾液檢體之產品，均已確認可檢測新冠病毒Omicron變異株。另專案核准之家用唾液抗原新冠病毒檢驗試劑，已於國內進行性能測試，確認可測得Omicron變異株，請民眾安心使用。

指揮官陳時中也曾提到，「福吉美」雖然需要到Ct值24以下才驗得出，但依然符合我國EUA標準，而過去就擬定的仿單不會有列入新的變異株，否則就成了「未來試劑」。

►3.2折超划算！自然美BIO UP淡斑安瓶讓肌膚發光

►各位爸媽準備掏荷包！好看又安全的「遊戲地墊」在這

ET快訊
驚悚影片曝！　21歲男大生海豚灣迴轉遭猛撞慘死
圈外未婚夫遭肉搜攻擊！　張娜拉出面發聲了
快訊／賓士男自撞竹中車站！　釀2死2傷
唾液驗不到Omicron？　他燒39度「一口氣快篩5次」照片
斷魂墾丁！21歲男大生騎重機被撞死　女友等嘸人痛哭
澎湖快艇賞煙花觸礁沉沒！　船員抱乘客跳海

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這二區週末高溫悶熱飆35度以上　下道鋒面襲擊轉強降雨時間曝

國中會考補考登場　中投區369位確診解隔考生應試

再10天生產！台中孕媽咪「快篩陽」急催產　全家4口醫院過端午

弭平城鄉與學習差距　教部推偏鄉弱勢中小學生增能計畫

唾液驗不到Omicron？確診哥高燒39度「一口氣快篩5次」照片秒懂了

福隆生活節6／18開展！自行車一日騎乘　直擊「素還真」沙雕

公總曝16處省公路易塞　台8線這路段「落石不斷」預警封路

國道全天14路段易塞　「上午這7處先踩雷」高公局曝好走時段

陳時中否認要求確診亡者24小時內火化　殯葬業者傻眼

女清潔工怨「找嘸對象」：常被鄙視　薪資曝光打趴一堆OL

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

整理親友遺物見「1箱子彈」　數量上千顆！檢警急追查

無證停親子車位遭罰600元　「有放超音波照」結局逆轉！

無照少年台3線耍帥翹孤輪　罰1萬8千元！父母頻道歉

這二區週末高溫悶熱飆35度以上　下道鋒面襲擊轉強降雨時間曝

國中會考補考登場　中投區369位確診解隔考生應試

再10天生產！台中孕媽咪「快篩陽」急催產　全家4口醫院過端午

弭平城鄉與學習差距　教部推偏鄉弱勢中小學生增能計畫

唾液驗不到Omicron？確診哥高燒39度「一口氣快篩5次」照片秒懂了

福隆生活節6／18開展！自行車一日騎乘　直擊「素還真」沙雕

公總曝16處省公路易塞　台8線這路段「落石不斷」預警封路

國道全天14路段易塞　「上午這7處先踩雷」高公局曝好走時段

陳時中否認要求確診亡者24小時內火化　殯葬業者傻眼

女清潔工怨「找嘸對象」：常被鄙視　薪資曝光打趴一堆OL

手頭只75萬！妹子想和男友基隆買房　他一算驚呆：可以，超涼

「啦啦隊女神」色藝雙全　挑戰小黃瓜「給魚抱緊緊」

侯漢廷2度確診曾接觸柯文哲　北市府：目前無異常

通緝男沿遮雨棚奔逃被逮　睜眼說瞎話...警員氣到笑了

明台產險防疫保單　快篩陽確診、家長陪同隔離都賠

遊客狂找車位！他傻見「4車格變露營區」　照片怒炸：到底是多腦殘

柯爾7局好投封鎖老虎　法官20轟聯盟獨走

驚悚影片曝！男大生海豚灣迴轉遭猛撞慘死　女友接噩耗崩潰

魯德闖法網決賽挪威史上第一人！和納達爾爭冠：他是我一生偶像

國民神車「飆177公里」是真的！　法院認證...飆車男苦吞8千罰單

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

女清潔工怨「找嘸對象」：常被鄙視　薪資曝光打趴一堆OL

超商客人炫耀「剛篩2條槓」　店員崩潰結帳

麥當勞宣布　台北6門市改裝後「限外帶外送」

發燒童被3醫院拒收！　專家：恐冰山一角

母請假40天「幫坐月子+帶2孩」　尪25萬薪只肯給3萬

他國道龜速被罰　討拍反被網酸爆

陳時中稱未要求確診亡者1天內火化　殯葬業者傻眼

端午熱爆！連假變天時間點曝　

孩子染疫老公全怪她　人妻超心寒

騎士練車受傷　討國賠讓網炸鍋

更多熱門

相關新聞

快篩大廠員工平均薪資揭曉　寶齡富錦86.7萬居冠、泰博科技漲最多

快篩大廠員工平均薪資揭曉　寶齡富錦86.7萬居冠、泰博科技漲最多

台灣證券交易所、櫃買中心6月1日公布110年度上市櫃公司的員工平均薪資費用統計；而在國內各大快篩廠中，員工平均薪資最高的是寶齡富錦（1760）86.7萬元，年增7%，雖然在生技醫療上市公司排名中只拿下第10名，但已是快篩廠中排行第1。接著第2名為安特羅（6564）母公司國光生（4142），員工平均薪資達80萬元，年增0.4%。第3名則是目前市佔第一的泰博科技（4736）76.6萬元、年增20.1%，其薪資成長幅度在所有快篩廠最多。

超商客人炫耀「剛篩2條槓」　店員崩潰結帳

超商客人炫耀「剛篩2條槓」　店員崩潰結帳

金門+129例　101歲確診奶奶亡

金門+129例　101歲確診奶奶亡

彰化+4306！6日第二輪快篩實名制

彰化+4306！6日第二輪快篩實名制

苗栗+1784！　6/6起第二輪實名制快篩開賣

苗栗+1784！　6/6起第二輪實名制快篩開賣

關鍵字：

唾液鼻腔喉嚨快篩戳鼻子發燒

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

6月財運爆發、收穫最好的3大星座

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

澎湖破尺度解放許維恩泳裝辣翻！

7旬翁救下6名落水觀光客　結局令人心寒

顏佑庭「真的到外面餐廳打工中」：感覺真的開心

啦啦隊女神衝浪「泳衣整件走位」！

女清潔工怨「找嘸對象」：常被鄙視　薪資曝光打趴一堆OL

「把特斯拉撞凹」短裙妹急蹲做1件事　超怒畫面曝

超商客人炫耀「剛篩2條槓」　店員崩潰結帳

更多

最夯影音

更多
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面