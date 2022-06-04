兒童疫苗達成「階段性任務」　中正紀念堂等7站點明起同步落幕

▲醫護人員幫兒童接種疫苗。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心在六都設立7大兒童疫苗接種站，截至昨日服務2萬0662人次，由台北榮總主責的台北中正紀念站將於6/5結束任務，院方呼籲請家長把握端午連假帶有需要的幼童到站點接種。醫福會執行長王必勝受訪時透露，不只中正紀念堂，7大疫苗站都將在週日達成階段性任務後落幕，周一起就可回歸學校和醫療院所施打。

兒童BNT疫苗開打後接種數回升，6/2新增19萬3431人次接種，創下此波疫情以來新高，指揮中心在六都設立的兒童疫苗接種站也有多個站點單日服務量突破千人，其中以台中科博館站最多，打了2083人次；其次為高雄展覽館1902人次。位於雙北的中正紀念堂站與新北板橋車站也不遑多讓，分別打了1237人次與1211人次。

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台北榮總副院長侯明志表示，中正紀念堂「5-11歲兒童疫苗注射站」確定於6/5畫下句點，自6/1起的5日快閃任務共有3大族群受惠，包括5~6歲無法進行校園接種的學齡前兒童，以及尚未安排小朋友接種，或者需要利用假日觀察副作用的家長。

▲中正紀念堂兒童疫苗接種站將於6／5落幕。（圖／台北榮總提供）

侯明志表示，台北榮總中正紀念堂兒童疫苗注射站提供隨到隨打服務，接種人數自開辦以來逐日增長，第一天打了369人，第三天就來到1237位，今（4）日預計可幫800多名兒童接種疫苗。現場還有提供氣球等神秘小禮物，呼籲家長盡快帶孩童前往接種，只要20分鐘就提升保護力，爸媽、阿公阿嬤都安心。

近日行政院對未成年族群頻釋利多，先後提供0-6歲兒童和高中以下學童免費5劑、4劑快篩試劑，卻獨漏2015年9月2日至2015年12月31出生的幼童，引發家長不滿。對此，指揮中心昨晚也緊急宣布0~6歲免費快篩試劑擴大適用對象，讓在上述區間出生的幼童，都可至藥局免費領取一份5劑快篩，免費領取日至6/30為止，呼籲家長可多多利用。