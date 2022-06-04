北韓再1死！今增7.9萬例發燒　官媒稱：疫情已趨緩

▲北韓聲稱已經有效控制疫情，但世界衛生組織仍持懷疑態度。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓4日新增7萬9100人發燒，另有1例死亡。自4月底新冠疫情爆發後，北韓累計發燒人數近400萬人、死亡71人。而當地官方媒體《朝中社》則稱，疫情已經出現消退趨勢。由於北韓缺乏檢測工具，因此至今只能用發燒人數來預估新冠可疑病例數。

根據《路透社》引述《朝中社》報導，北韓4日新增約7萬9100例發燒的新冠可疑病例，並有1人死亡。北韓5月首度承認國內爆發新冠疫情，並進入全國緊急封鎖，然而由於當地缺乏疫苗、藥物以及檢測工具，使疫情一發不可收拾。如今適逢缺糧期，政府強硬的封鎖措施也導致民眾在家活活餓死的案例頻傳。

▲北韓4日再增1死。（圖／達志影像／美聯社）



《朝中社》根據北韓國家緊急疫情預防總部的最新數據報導，自4月下旬爆發疫情後，全國累計發燒患者近400萬人，死亡人數71人。不過報導也稱，北韓疫情已經出現減緩的趨勢，因為直到2週前，每日新增發燒人數都超過39萬例，如今則有明顯下降。

北韓從未公布有多少人「確診」新冠肺炎，因此專家也表示，當地的實際染疫人數可能被低估了。世界衛生組織對於北韓聲稱成功控制疫情也表示懷疑。

WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）1日指出，在缺乏獨立數據的情況下，「我們認為（北韓）疫情正在惡化，而非好轉」，除北韓官媒報導的數字以外，WHO未能獲得任何資訊，「我們在獲取原始數據及當地實際情形上遇到困難」，正與南韓、中國等北韓鄰國合作，以求了解當地情況。

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