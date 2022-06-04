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台南一家11口確診「老父病亡1天內火化」　兒孫居隔只能見到骨灰

▲火化場,火化,遺體,新冠肺炎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲針對確診死亡者24小時內火化一事，指揮中心澄清從未有此規定。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台南劉姓一家11口陸續確診，其中80多歲老父親染疫過世，24小時內迅速火化，只有家中大姐陪伴在側，其它家人都還在隔離，根本來不及見到最後一面，等到解隔再次相見，老父只剩骨灰。台北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰近日就發文呼籲，強制短時間火化已無必要。而指揮中心也澄清，沒規定要24小時內火化。

根據《TVBS》新聞網報導，劉小姐一家三代同堂，11人在5月份陸續染疫，其中80多歲老父親不幸病逝。劉小姐難過地說，當時只有她陪在老父親身邊，但醫院告訴她一定要24小時內火化，最後其他兄弟姊妹都沒能見到父親最後一面。

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醫師蘇一峰1日在臉書發文表示，他發這一篇可能會被側翼網軍拿來大做文章，但他還是願意當第一個提出的人，因為他真的看不下去了，尤其是有許多人因此無法送家人最後一程，「台灣社區遍地都是病毒了，何必強制遺體快速火化呢？結果是造成家屬一輩子無法原諒自己的傷痛。」

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日在記者會上澄清，只有要求24小時內通報，從未規定24小時內必須火化。如果病患在家中過世，依規定還是要經過行政相驗、開立死亡證明，再進行火化。不過，如果是要深埋，則須報請地方主管機關核准。

儘管疫情至今，確診死亡個案多在24小時內入殮並火化，但依據現行「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」規定，新冠肺炎屬於第五類傳染病，通報時限是24小時，遺體處理採取火化或地方主管機關核准後深埋，並未規定一定要在24小時內火化。

▲▼台中榮總健保病床。（圖／記者李忠憲攝）

 

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