孩子染疫傳染婆家人「老公全怪她」　人妻心寒：只會怪的白爛人

▲孩子染疫老公竟全怪她，人妻心寒「怪我病就會好了嗎」。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一位媽媽在臉書社團抱怨，娘家日前有人確診，由於她剛好帶孩子在娘家住，所以立刻告訴老公，不料老公一聽竟不顧勸阻，硬要將孩子帶到婆家隔離，結果造成婆家人也感染，老公就開始責怪她「早一點回婆家住，大家也不會染疫」，讓她非常受傷。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，她日前帶孩子回娘家住，不料娘家有人5月底時確診，當天晚上她立刻告訴老公，老公一聽她快篩陽性孩子陰性，立刻說要把孩子帶回婆家隔離，但她認為「病毒有潛伏期」不斷勸阻，最終勸不過，還是讓老公把孩子帶到婆家。

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▲孩子最初快篩都是陰性，大約2至3天後才快篩陽性（示意圖／記者吳康瑋攝）

不料孩子到婆家後，先是出現發燒症狀，最初快篩都是陰性，大約2至3天後才快篩陽性，同時傳染給婆家的人，老公因此責怪她「早一點回婆家住，大家也不會染疫」，甚至把「婆家親友確診」也怪到她頭上。

原PO被老公埋怨後非常傷心，表示「誰願意被染疫，而且現在黑數那麼多，處處是危機」、「怪我病就會好了嗎」、「真的遇到事情只會怪，而不是找問題解決的白爛人」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「這個豬隊友這樣不行，就說有潛伏期了，還硬要，最終才來怪妳，有事嗎」、「確診不可怕，可怕的是人性」、「染疫後會讓人看清人性，沒有人故意要確診，好好做好清潔消毒，身心保持愉悅，很快就會好起來的」、「早點回婆家就不會染疫嗎，這另一伴實在是很不OK」。

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