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規模最大！國中會考補考今登場　4301人上陣「最後提醒看這」

▲▼國中會考今起一連舉行兩天。（圖／教育部提供）

▲國中會考補考今起一連舉行兩天，規模為歷年規模最大。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考補行考試今（4日）起一連兩天舉行，將有台灣3914名考生，與大陸考場387名考生，共4301人一併舉行考試，這也是歷年規模最大的補考，教育部表示，補考時間與規則比照5月的國中會考，也提醒考生，進考場要量測體溫，考生在試場內考試期間應全程佩戴口罩，屢勸不聽最重該科考試不予計分，同時要記得手機等電子產品關機，以免被扣分。

今年國中會考在5月21、22日舉行，共19萬9318人（含大陸試場）報考，根據教育部統計，經過全國試務會與各縣市政府確認後，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果考生共有3914名，將與大陸考場387名考生，在今明兩天一併安排在22考場、148間試場舉行，今天首日考科分別為社會、數學、國文、寫作測驗。

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▲▼國中會考今登場，新北考區到考率94.8%，而新北痛996間試場，另啟用100間備用試場。（圖／新北教育局提供）

▲國中會考補考今起登場，規模為歷年最大。（圖／新北教育局提供）

教育部長潘文忠日前曾表示，今年國中會考補考，是歷年規模最大的補考，教育部指出，補考相關防疫措施比照正式考試，每間考場學校設置至少2間8到12人的備用試場，提供現場臨時發燒或有呼吸道疾病考生應考，目前尚無接獲國中通報有無法參與考試的考生，若有考生有因確診尚未解除隔離致無法參與補行考試情形，將以專案入學方式協助辦理。

教育部也提醒考生，避免違反試場規則而影響考試結果，包括教科書、行動電話、智慧型手錶、智慧型手環、MP3、鬧鐘等都不可攜入試場，考生若不慎將非應試用品攜入試場，應在考試開始前放置在試場前後方，且電子產品須先關機或拔除電池，考試期間若隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，記該科違規2點，寫作測驗扣一級分，過去試場違規均以此為大宗，請考生特別注意。

國中會考全國試務會表示，國中會考補考預計在6月13日公布答對題數與等級對照表，6月15日開放網路成績查詢，6月17日寄發成績通知單（紙本），請考生注意。
 

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關鍵字：

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