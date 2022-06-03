　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／學生總確診首破22萬！單日+4229　全台6320所園校停課

▲▼國內新冠疫情嚴峻，學生染疫人數激增，各級學校陷入停課復課的無限循環之中。圖為新北市光復高中遠距視訊教學畫面，為在家無法上課的同學提供線上教學服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內疫情持續嚴峻，總確診學生數超過22萬人，超過6千所園校停課中。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，校園確診數持續有下滑現象，根據教育部今（3日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增4229例確診，除2例為境外生，其餘4227例全都是本土學生，學生累計確診總度突破22萬例，而光是國小學生就超過7.8萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共6320所園校停課，較昨天減少1所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為22萬1571例，較昨天新增4229例，但單日新增數已經比昨天7168例減少，4229例中，2例為境外生，其餘全部都是本土學生，也讓本土生確診總數來到22萬912例，而本土生新增4227例確診，包括大專校院新增800例、高中737例、國中522例、小學生1360例、幼兒園808例；境外生今天新增2例，累計確診總數來到659例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今天校園新增4229例確診。（圖／教育部提供）

▲今天校園新增4229例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、6320所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天減少1所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有5713所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天減少1所，包含幼兒園2192所、國小2392、國中 673校、高級中等學校328校、大專校院128校；另有607所園校採「部分班級」暫停實體課程，則和昨天一樣，包含幼兒園345所、國小 115校、國中73校、高級中等學校 56校、大專校院18校。

►3.2折超划算！自然美BIO UP淡斑安瓶讓肌膚發光

►各位爸媽準備掏荷包！好看又安全的「遊戲地墊」在這

ET快訊
師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎！過來人解密：真的有用
「國師」唐綺陽曬激瘦18公斤舊照　自嘲：往事只能追憶
快訊／整理親友遺物　打開床底紙箱...赫見千餘發子彈
端午節突收陌生粽子！　網狂勸「趕快丟掉」
租屋竄小強！過來人狂推一神物「2年沒再看過」
台中2歲女童遭「早餐店封模機」切斷2指　醫院：接回不樂觀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他早餐點7樣「結帳85元」！價目表曝光網驚呆：有賺嗎

端午節突收陌生粽子！他傻眼問：該怎處理　網狂勸「趕快丟掉」

2022赤嵌朋派生活節　黃偉哲邀大家作伙來回味台南古早味

到處都是地雷！明國道防14處易塞路段　國5北上恐塞到半夜

快訊／學生總確診首破22萬！單日+4229　全台6320所園校停課

端午熱爆！連假變天時間點曝　第三波梅雨炸全台一週

端午限定！新北活海鮮聖地「富基魚市」　消費滿2千送5顆石門粽

沒有無敵星星？侯漢廷爆再度確診　指揮中心：可能在陰陰陽陽階段

旅行團取消疫苗三劑令有望　觀光局鬆口「提報指揮中心」盼解除

端午節「終於卡到陰」！她確診24天「曝1物必買」：難怪都陽性

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

滑水道不給力男童靠自己　手腳並用緩緩蠕動超無奈

他早餐點7樣「結帳85元」！價目表曝光網驚呆：有賺嗎

端午節突收陌生粽子！他傻眼問：該怎處理　網狂勸「趕快丟掉」

2022赤嵌朋派生活節　黃偉哲邀大家作伙來回味台南古早味

到處都是地雷！明國道防14處易塞路段　國5北上恐塞到半夜

快訊／學生總確診首破22萬！單日+4229　全台6320所園校停課

端午熱爆！連假變天時間點曝　第三波梅雨炸全台一週

端午限定！新北活海鮮聖地「富基魚市」　消費滿2千送5顆石門粽

沒有無敵星星？侯漢廷爆再度確診　指揮中心：可能在陰陰陽陽階段

旅行團取消疫苗三劑令有望　觀光局鬆口「提報指揮中心」盼解除

端午節「終於卡到陰」！她確診24天「曝1物必買」：難怪都陽性

把愛車停路邊…竟有一男從6樓墜落車頂「頭顱破裂」亡！車主嚇壞

酒糟患者「螨蟲暴增4～10倍」塞滿臉！4誘發因子曝　狂做臉超危險

胡金龍挨觸身球耳鳴暈眩　餅總更新傷勢狀況

共軍「003航母」未在端午節下水　美軍偵察機曾抵近

網紅被封「年度最慘留學生」！先確診再遇戰爭　回國2次染疫還被開除

他早餐點7樣「結帳85元」！價目表曝光網驚呆：有賺嗎

另類海廢特展！借書分享環保創意　新北市圖閱讀響應減塑

過古早味端午！尪仔標遊百年古厝　五股守讓堂推復古文化

徐若瑄端午節發長文思念父親　「可以來夢裏找我嗎？」惹鼻酸

潘綱大「前妻輕生」首露面曝心情：很難過　姚以緹Tinder遇殺人犯

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

居隔一夜「20隻怪蟲跑上床」　網驚喊：比蟑螂可怕

快訊／死亡+142！20多歲男染疫「全身無力路倒」　出現中風、肺炎亡

好市多平底鍋「這一幕超地獄」　網轟：根本詐欺

快訊／本土+76517「各縣市分佈曝光」

陳時中認：實際確診數多3倍！台大醫曝黑數現實

忍臭憋氣硬吞！　女優孟若羽揭3種男優超雷

她確診24天「曝1物必買」：難怪都陽性

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

怎麼避免二度染疫？他點「3個字」關鍵：無敵星星都是幻想

更多熱門

相關新聞

教部擬8月公布私校專輔學校名單

教部擬8月公布私校專輔學校名單

近期私校頻頻傳出停招或停辦消息，引發私校師生不安，更引發教育部熱議，由於總統蔡英文已經在5月公布「私立高級中等以上學校退場條例」，該條例規定專案輔導學校名單應公告，教育部指出，近期正在辦理相關子法修訂，預計8月召開退場審議會，依會議結論公告專輔名單，未在期限內改善學校將停止全部招生。

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

規模歷年最大、國中會考補考明登場

規模歷年最大、國中會考補考明登場

單日+7168！全台6321所園校停課

單日+7168！全台6321所園校停課

近萬人報名、教師資格考試週六登場

近萬人報名、教師資格考試週六登場

關鍵字：

確診個案教育部本土停課線上教學

讀者迴響

熱門新聞

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

250人班機失聯　竟是機師睡死

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

抓到了！IP在北市府的網軍是他

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

葛斯齊再爆汪小菲「第3個女人」！全身照超辣

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

更多

最夯影音

更多
盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對
將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面