私校頻傳停辦停招惹議　教部擬8月公布專案輔導學校名單

▲近期私校頻傳停招或停辦，教育部預計最快8月公布專輔學校名單，圖為台首大被教育部列為專輔學校。（圖／台首大提供）

記者許敏溶／台北報導

近期私校頻頻傳出停招或停辦消息，引發私校師生不安，更引發教育部熱議，由於總統蔡英文已經在5月公布「私立高級中等以上學校退場條例」，該條例規定專案輔導學校名單應公告，教育部指出，近期正在辦理相關子法修訂，預計8月召開退場審議會，依會議結論公告專輔名單，未在期限內改善學校將停止全部招生。

受到少子化衝擊，私立大專校院這幾年頻頻傳出停辦或停招消息，去年就有稻江管理學院與台灣觀光學院停辦，而今年4月，台灣首府大學先傳出將停辦與停招，後來被教育部列為專輔學校，蘭陽技術學院在5月更通過教育部核准停辦。

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▲受少子化影響，蘭陽技術學院下學年將停辦。（圖／摘自蘭陽技術學院）

面對一波波大專校院退場潮，外界擔心類似個案一再爆發，而且教育部從來未公布校數和名單，不過，總統已經在5月公布「私立高級中等以上學校退場條例」，而退場條例第六條也規定，財務狀況顯著惡化、師資質量不合法規、限期改善不通過的學校，將被列入專案輔導，而主管機關經提審議後應公告專輔學校名單。

對此，教育部表示，根據私校退場條例推定，總共要訂定退場審議會運作辦法等6個子法，教育部目前已完成各項子法初稿，正在辦理法規草案預告作業，預計在6到7月邀集相關機關團體及直轄市政府研商，並辦理各子法法制作業程序，預計7月底前可先完成退場審議會運作辦法，以及專案輔導學校認定及輔導辦法的發布程序。

教育部進一步說明，上述兩個子法發布後，教育部預計在8月召開退場審議會，第一次會議將先提案審議認定目前已列入專案輔導學校，經審議會認定仍符合本條例所定專輔學校情形者，將予以公告，並給予最多一年改善期限，屆期仍未獲教育部免除學校，將命令該校停止全部招生。