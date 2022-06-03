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國中會考補考明天登場　「規模歷年最大」逾4千人參與

▲▼國中會考今天進入第二天。（圖／教育部提供）

▲國中會考補考明天登場，規模歷年最大。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考補行考試將明（4日）起一連兩天舉行，將有台灣3911名考生，與大陸考場499名考生，一併舉行考試，也是歷年規模最大的補考，國中會考全國試務會提醒考生，補考規則比照上月舉行的國中會考，各節考試時間也依據國中會考簡章辦理，考生在試場內考試期間應全程佩戴口罩，屢勸不聽最重該科考試不予計分。

今年國中會考在5月21、22日舉行，共19萬9318人（含大陸試場）報考，根據教育部統計，經過全國試務會與各縣市政府確認後，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果考生共有3911名，將與大陸考場499名考生，明後兩天一併安排在22考場、148間試場舉行。

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▲國中會考桃園考區，試務人員在二備試場考試前戴上面罩、口罩等防疫裝備，並以酒精消毒桌面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國中會考補考明天登場，考生應試時仍要遵守規定，要全程配戴口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

教育部長潘文忠日前曾表示，今年國中會考補考，是歷年規模最大的補考，教育部補充說明，參加補考的3911人，將分散在全台18個考區，其中以新北市的1038人最多，一般試場可容納36人應考，也會準備備用試場，每間可容納8到12人，而參加補考學生，若參加高中職免試入學等管道，錄取名額將採外加，不會影響一般考生權益。

全國試務會則提醒考生，進入考場時須佩戴口罩並配合體溫量測，如故意不配合將禁止進入考場，考生因發燒或呼吸道疾病經考區試務會安排在「備用試場」應試時，不得提早交卷，考生若提前交卷或提前離場，經監試委員制止一次後仍不從者，比照「111年國中教育會考違規處理要點」第五點，該科考試不予計列等級或級分。

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