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弭平城鄉與學習差距　教部推偏鄉弱勢中小學生增能計畫

▲▼為弭平城鄉與學習差距，教育部與台師大攜手，在花東推動偏鄉弱勢中小學生增能計畫。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部在花東推動偏鄉弱勢中小學生增能計畫，圖為利用圍棋排列方式，學習因倍數。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為強化偏鄉學童國英數基礎學科能力，教育部國教署從2016年起和台灣師範大學合作，在花東兩縣辦理偏鄉暨弱勢中小學學生學力增能計畫（PASSION計畫），來弭平城鄉與弱勢學習成就差距，110年度起更與其中4所參與計畫的國小合作，試辦日間課程導入國語文及英語科教學模組，確保在校學習成效最大化。

國教署指出，為了優化現行學習扶助教學方案，教學團隊運用「適性診斷、篩選分流機制與全方位教學培育」教學模組，除協助低成就學生在國英數三門基礎學科提升素養，也透過每學期的診斷測驗紀錄，提供地方政府、學校、家長與學生參考依據，進而長期追蹤並觀察學力發展，來弭平城鄉與弱勢學習成就差距。

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▲▼為弭平城鄉與學習差距，教育部與台師大攜手，在花東推動偏鄉弱勢中小學生增能計畫。（圖／記者許敏溶攝）

▲PASSION扎根教學團隊每學期定期舉辦在地增能研習，協助授課教師掌握。（圖／教育部提供）

國教署表示，參與PASSION計畫的學校當中，花蓮縣高寮國小以穩定的行政團隊，全力在校內推行教學模組，學生接受扎根課程後，在花蓮縣學力檢測有顯著進步，而富北國中則長期參與計畫，除105學年第1屆參與學生在會考獲得亮眼成績外，108學年的8年級也在花蓮縣學力檢測中有優秀表現，可見計畫團隊建構的教學支持系統，有效提升偏鄉學校的教學品質。

▲▼為弭平城鄉與學習差距，教育部與台師大攜手，在花東推動偏鄉弱勢中小學生增能計畫。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部在花東推動偏鄉弱勢中小學生增能計畫，圖為PASSION扎根教學模組。（圖／教育部提供）

此外，團隊也在花蓮縣成立PASSION偏鄉教育學區聯盟，國教署表示，透過舉辦共同教師增能研習、成果展示、教學個案研討、分享教學成效與技巧，累積在地教學案例等，以達到區域教學經驗傳承，可供其他地區複製參考，未來也將持續推動學習扶助計畫，並結合數位學習資源，依學生個別學力現況，提供適切的學習扶助資源，激發學生的學習潛力。

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