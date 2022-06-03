6觀光客遊河落水！7旬翁緊急開船「全部救上岸」　結局令人心寒

▲7旬老翁救了6名落水觀光客，結局令人心寒。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

河北省保定市日前發生落水事件，有6名遊客到唐河邊遊玩，最後卻不慎落水。年逾7旬的曹姓老翁發現狀況，立刻駕駛自家小船到場，將6名遊客救出，沒想到最後結果令人相當心寒，網友們也忍不住痛批「沒有感恩之心」。

綜合陸媒報導，這幾名遊客到唐河遊玩，開著小船在河面遊覽風光，卻因為速度太快，轉彎時又沒有減速，加上撞上樹枝，船隻瞬間翻覆過去，遊客們也全數落水。

曹姓老翁當時正在岸邊，看到船翻了過去，頓時感覺不妙，立刻開著自家小船到翻覆的船邊救人，一開始共有4人從船底游出，分別是2名年輕人、1名婦人及1名小孩，老翁先將小孩抱上船，再讓成年人自行攀爬逃生，成功將4人救了下來。

▼7旬老翁分批救了6名落水觀光客，結局讓岸邊的村民相當心寒。（圖／翻攝微博）



等到曹姓老翁再度回到翻覆的船邊，包含船夫在內還有3人待救，其中一名不會游泳的男子卡在水底下的船艙，連續試了4、5次，都沒將人拉出來，最後花了將近20分鐘的時間，才成功把人拉出，扣除船隻的船夫，曹姓老翁一共救了6名遊客。

令人心寒的是，6人獲救上岸後，連句謝謝都沒說，甚至看都沒看救人的曹姓老翁一眼，就直接離開，讓目擊者難以接受。附近的居民認為，這些人獲救以後連句話都不會說，如果不是曹姓老翁開船救人，這些人可能已經葬身河底，看到這種態度，以後就算有人落水，也不會想幫忙了。

▼觀光客落水獲救，連句謝謝都沒說就走了，讓村民相當心寒。（圖／翻攝微博）



對此，曹姓老翁則說，他救人不是為了求回報，但最基本的尊重應該要有，聽到村民們如此憤怒，他心中也有些生氣，但救了6條人命，還是讓他相當自豪。

網友們看完遊客的舉動，也忍不住留言痛批，「估計是外地來玩的，沒有感恩之心」、「要不把他們扔回去吧」、「人家救了你一命，連句謝謝都不會說嘛？基本做人的禮貌都沒有」、「一看這群人就是怕別人找他們要救人的錢，跑得比誰都快」、「學會說謝謝了再撈上來。」