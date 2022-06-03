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旅遊團補助3萬、自由行住宿折1300　交長曝「再增加碼」

▲上圖左長榮台北家庭房一張住宿券四人入住，上圖右嘉義雙人房一張住宿券送早餐與餐飲的用券，下圖礁溪酒店兩張住宿券雙人入住含餐餐。（圖／長榮酒店提供）

▲上圖左長榮台北家庭房，上圖右嘉義雙人房，下圖礁溪酒店。（圖／長榮酒店提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部預計砸55億元振興觀光，其中特色旅行團最低補助2萬元，若達到7項加碼條件之一，最高可補助3萬元；自由行住宿也有5項加碼項目，包括施打第三劑或入住星級旅館，最高住宿可加碼折扣至1300元。交通部長王國材今透露，未來加碼條件將不止這12項，後續已接到一些希望納入加碼聲音，譬如水域活動等，未來將擴增加碼項目。

根據現行振興觀光規劃，觀光局補助特色團遊基本團，最低可補助2萬元，若業者推出的團遊行程如能符合7項加碼條件，每項可加碼補助5,000 元，最高每團可以補助3萬元。加碼條件包括國家綠道、16條多元自行車路線、全程聘用同一名無雇主導遊或領隊擔任隨團服務人員、原住民地區使用當地導覽解說人員、旅遊期間為週一到週四、入住星級旅館、行程3天2夜以上。

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另為鼓勵民眾利用平日出遊以達到分流的效果，此次規劃提供平日(週日至週四)住宿補助；另還有加碼方案，包括入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅館以及使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等5項，最高每房每晚可折抵1,300元。

▲▼ 交通部長王國材及觀光局長張錫聰受訪。（圖／交通部提供）

▲交通部長王國材出席自行車活動受訪。（圖／交通部提供）

國旅補助加碼，王國材表示，業者有些希望促進地方觀光能夠透過加碼方式處理，目前規劃個人部分打完三劑，住宿補助就會到1300元，沒打就補助800元，加碼項目有很多項，符合其中一項就可以拿到1300元。

王國材表示，觀光局6月中會公布細節，有些細節也還要一併討論，日前跟觀光業所談加碼條件出來後，後續也接到一些希望能納入加碼聲音，一開始有包含國家綠道爬山，後來覺得政府推動向海致敬，水域活動也可納入加碼等等，觀光局這邊會持續微調，希望整個台灣好山好水，很多不錯地方，透過振興讓國人出來走走，把這些好的景點挖掘出來。

觀光局長張錫聰表示，針對國旅振興方案和辦法，預計6月15日左右會公布，分成兩類，一個是特色旅行團加碼，一個自由行住宿加碼。

▲▼ 交通部長王國材及觀光局長張錫聰受訪。（圖／交通部提供）

▲觀光局長張錫聰出席自行車活動受訪。（圖／交通部提供）

張錫聰指出，旅行團加碼部分，因行政院推動綠色旅遊，自行車旅遊活動是很典型的綠色旅遊，因此是加碼的其中一個；還有國家綠道，包括淡蘭古道、北路、中路、南路，以及原住民和客庄等，有20到30條路線，另還有長天數的鼓勵出遊，譬如三天兩夜以上的，都可以加碼。

張說明，自由行住宿補助旅速方面，因推動淨零碳排，響應綠色旅遊，若旅宿業拿到環保署環保標章的旅館，入住也可加碼500元，星級旅館也可以加碼，民宿經評選拿到好客民宿的也可加碼，溫泉標章旅館也可以，另還有鼓勵大家打疫苗，打滿三劑也可享受加碼。

至於如何申請，張錫聰表示，以簡便為原則，拿身分證就可以。

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