開放出入境時間點不會在7月中　交長曝關鍵「先練兵一陣子」

▲振興國旅補助7月15日起上路。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

邊境將逐步鬆綁，入境檢疫可能朝向3+4，商務客入境優先適用，至於開放觀光出入境時間點為何，交通部長王國材(6/3)表示，時間點不一定是在7月15日，國旅會先練兵一陣子，提升服務品質和遊程，至於練兵要多久時間，由指揮中心決定。

王國材今(6/3)下午出席「2022世界自行車日響應活動」，媒體詢問開放出入境時間點是否會在7月15日後，讓振興國旅與開放國際觀光客接軌，王國材表示，不一定是7月15日後，接軌要等「國旅練兵一陣子」後再接軌，應該比較有可能。

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王國材說明，現在疫情在高原期，預期一個多月後可能疫情可以受到控制，7月15日振興國旅大致是這樣產生的，7月中後，包括觀光振興和旅館業旅行業提出各種好的服務品質和遊程，「練兵可能會有一段時間」，練完以後，把最好的觀光服務提供給國際觀光客，「練兵時間多久就看疫情狀況由指揮中心決定」。

邊境逐步鬆綁，機組員可望優先「0+7」，指揮中心專家諮詢小組、民航局及航空公司等昨(6/2)開會，討論長程機組員檢疫措施將鬆綁「以篩代檢」，打滿3劑疫苗，入境後可免關，7天自主健康管理期每2天快篩或PCR一次，待指揮官陳時中拍板後上路。

▲ 交通部長王國材及觀光局長張錫聰受訪。（圖／交通部提供）

王國材受訪表示，目前在擴大防疫會議有些討論，譬如未來檢疫是否縮短為3+4或是其他方案，要指揮中心按照疫情發展再來做決定，目前等指揮中心決定後宣布。

王國材指出，過去談到邊境鬆綁先商務再觀光，主要因素是疫情能不能控制，要由指揮中心這邊來做個確定，交通部這邊所做的是預先準備，包括縮短居家檢疫時間後，可能入境的人越來越多，機場動線和候車地方，以及多元運送方式，除防疫計程車外，還有家人接送等，先準備好。

針對機組員是否朝向0+7開放，王國材表示，機組員現在是3+4，機組員在國外是防疫泡泡，在外站機場和旅館不跟外面接觸，也因此他們希望檢疫比現在國內的3+4再縮短，指揮中心有在討論，等指揮中心研究確定後，機組員有防疫泡泡是否可以再縮短一點檢疫時間，由指揮中心決定。

至於機組員是否有可能取消在外站的「類居隔」限制，王國材說，外站隔離取消或檢疫3+4是否縮短，由指揮中心來做確定，民航局這邊有初步想法，因疫情控制由指揮中心確定，確定後再對外說明。