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維護端午食安　台南市衛生局稽查抽驗57件產品均合格

▲為使市民食得安心，台南市衛生局加強端午應景食品抽驗。（圖／記者林悅翻攝）

▲為使市民食得安心，台南市衛生局加強端午應景食品抽驗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應端午節來臨，為使市民食得安心，台南市衛生局加強端午應景食品抽驗！檢驗結果57件皆符合規定，合格率達100％。

農曆五月五日是端午節，針對民眾端午節必吃的粽子、包粽子常用餡料食材及應景蔬果，衛生局前往台南市傳統市場、超市、賣場、餐飲業等場域抽驗粽子、蝦米、香菇、花生、調味料、肉品及蔬果等產品，共57件；檢驗項目包括防腐劑、著色劑、殺菌劑、漂白劑、衛生指標菌、農藥殘留量、動物用藥、真菌毒素及重金屬等項目，檢驗結果均符合規定。

黃偉哲市長致力打造台南為美食之都，特別提醒市民，天氣炎熱，食品更不易保存，民眾要遵守預防食品中毒五要原則：「要新鮮」、「要澈底加熱」、「要生熟食分開」、「要洗手」、「要注意保存溫度」；選購食品時須看清產品標示資訊，並依產品標示之儲存條件保存，勿於常溫環境下放置過久，以避免微生物孳生危害健康。若食材已變質或腐敗切勿烹調，同時應避免生熟食交叉污染並澈底煮熟，以防食品中毒。

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衛生局呼籲，購買粽子乾貨配料時，應選擇商譽及衛生良好之廠商購買，優先選擇有完整標示(包括品名、成分、廠商名稱、地址、電話、有效日期、重量、營養標示等)之包裝產品，避免選購來源不明、顏色過白或太鮮豔的產品，民眾自行包粽子時，如使用蝦米、香菇及栗子等食材可先用溫水浸泡食材並多次換水，有助去除殘留添加物。提醒民眾在享受美食之際，亦要注意均衡飲食與食材衛生安全，端午佳節才能「吃得健康又安心」。

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關鍵字：

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