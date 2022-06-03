女兒訂居隔SOP「違者罰300」　網破盲點：沒必要！但1類人秒懂

▲女兒貼出居隔SOP，要確診家人遵守。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨發文分享，朋友和他家人都確診，只剩女兒和老婆沒中，於是女兒祭出「居隔SOP」，違者要罰款和愛家服務。對此，有網友大讚觀念正確，但更多人直言，「徒勞無功，早晚都會得。」

網友昨在爆怨公社提到，朋友和他的家人都確診了，唯獨他老婆和女兒沒有，後來朋友傳訊息笑說，「我們家確診者都必須按照SOP走，不然要被罰錢和愛家服務。」

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這番話讓她不禁好奇，有哪些規定和程序，於是朋友又傳了三張照片給她，「看完感想是一定要分享給大家，我朋友女兒真的非常棒，為了自己家人身體健康著想，想出這一套SOP。」

從照片中可見，女兒規定指出，「確診者不要沒事亂開冰箱，警告兩次不聽勸者，罰款400元+愛家服務2小時。」不僅如此，上廁所和洗澡也都有SOP，使用完一律要用漂白水消毒，違者罰300貼補家用。

對此，大多網友不以為然，直言「不是直接關房間嗎」、「確診不是要隔離嗎？就算同住也只能待在固定空間，不能隨意出入，怎麼還會共用馬桶冰箱餐具」、「專業個屁，就是飯菜放到門口，敲門自己拿進去，還有機會給你開冰箱嗎」、「人只要呼吸就有機會傳染，弄成這樣沒必要啦」、「不是...確診者不能離開隔離的房間，除非只有一間浴廁，怎麼可以開冰箱跟自己盛飯啦」。

▲上廁所、洗澡後都要消毒。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過也有人能理解，「又不是每個人都有兩間廁所，反正只要消毒乾淨，其實照理來說，衛生習慣做好，真的不會被感染」、「這樣是真的有用，家裡如果有確診者又只能同住的，這樣的防護措施可以避免家裡其他人不會被感染，我們家也是這樣的流程，所以都沒有被感染到」、「認同，我確診，老公小孩安全下莊，除了吃飯用免洗餐具避免污染，消毒真的很重要，不知道一堆風涼話的人是怎樣」、「不然家裡只有一個廁所怎麼辦？白天家人上班也要出來煮飯吃啊」。

最後，原po無奈解釋，「會分享這個SOP，是希望能幫助到有需要的人，現在疫情持續延燒，有時家人連續確診，只剩下一個存活，還有每個家庭生活方式和格局真的無法像政府說的一人一室，畢竟每個家庭狀況都不一樣，每個人面對防疫態度也不一樣，希望各位能自主應變，如果有人認為圖片SOP不適用，可以自己做調整，希望能幫助到大家，一起努力渡過難關。」

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