竹市+1616！注射站端午不打烊　第二輪實名制快篩下週開賣



▲新竹市今日新增1616名確診。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（3）日新增1,616名確診個案，今（111）年以來累積38,972名確診個案，目前累積居家照護者為9,805人、居家隔離者為3,594人。

市府表示，端午連假期間中正市場疫苗施打站(中正路245號2樓)及社區醫療站（武陵路25巷側）今明兩天(6月3日及4日)仍持續提供服務。中正市場施打站服務時間為上午08:00至11:00、下午14:00至17:00，提供5-11歲兒童輝瑞疫苗施打服務；社區醫療站服務時間為上午09:00至12:00，提供快篩陽性者現場確診、診療及領藥一站式服務，請有需要的民眾自行前往利用。

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▲▼端午連假期間疫苗注射站與社區醫療站皆持續服務不打烊。

另外，配合指揮中心公告，下周一(6月6日)將啟動第二輪家用快篩實名制，購買模式與第一輪相同，採以身分證字號尾數單雙號分流機制，請有需要之民眾參考本市實名制藥局地圖前往購買。

衛生局呼籲，端午連假期間仍須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線，若有任何防疫相關問題，連假期間仍可撥打本市居家關懷中心專線03-5320900 （24小時專人服務）。

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