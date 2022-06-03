竹縣+2139！5880劑BNT加開首日！　家長趁連假帶小朋友打疫苗



▲端午連假加開BNT疫苗接種專案，共25場次、5880劑次，提供5歲以上至成人的疫苗接種服務，今天連假首日，不少家長帶著孩子出門打疫苗。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今（3日）公布新增2139例新冠肺炎本土確診案例，目前居家隔離中315人、居家照護中人數6821人，其中無症狀者2052人，約佔96%。新竹縣在端午節連假增開BNT疫苗接種專案，今連假首日接種場次現場秩序良好，衛生局提醒民眾可多加利用。

竹縣衛生局指出，端午連假加開BNT疫苗接種專案，共25場次、5880劑次，提供5歲以上至成人的疫苗接種服務，今天連假首日，各接種場次秩序均良好。此外，6月份在竹北里集會所開設的多場社區接種服務已增加5歲至11歲兒童服務量能，由新仁醫院提供BNT疫苗接種，請鄉親多加利用。



6月30日前接種任一劑COVID-19疫苗的65歲以上長者（原住民55歲以上）皆可獲贈2劑快篩試劑，如為設籍本縣的長者，還可額外獲贈1000元禮券，有需要的民眾請把握機會。

▲新竹縣今日新增2139名病例。



▲▼端午加開疫苗注射方案。

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