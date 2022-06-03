快訊／中重症+409！新增7個月大男嬰重症「哮吼併呼吸窘迫」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增通報409例中重症個案，當中有一名7個月大男嬰重症，因為呼吸喘到急診就醫確診，出現哮吼併呼吸窘迫。

今年國內累積本土病例217萬0453人，當中有216萬3916人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積6537例，重症中有1810死。今日新增409例中重症，包括中症269人、重症140人；今日新增和已公布重症合計有142死。

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▲指揮中心6/3公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

今天新增重症較為年輕個案為未滿5歲男童與20多歲男性，指揮中心發言人莊人祥表示，重症童為7個月大男嬰，沒有慢性病史，5月27日發燒，因為呼吸喘到急診，PCR確診，診斷哮吼併呼吸窘迫，後來有血氧濃度比較低、X光發現兩側肺炎，正在使用類固醇、瑞德西韋，收治加護病房。

另一名20多歲男性，曾經打三劑疫苗，本身有慢性癲癇病史有服藥控制，5月23日因為家人確診進行快篩陽性，5月30日癲癇發作送醫院急診，染疫病程為癲癇發作併呼吸窘迫，所幸目前已經改善，拔管移除呼吸器轉一般病房。

指揮中心統計，目前兒童重症累積31例，13人死亡；重症個案分別有15例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、3例哮吼、4例家中死亡，1例共病腦腫瘤。

▲▼新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）