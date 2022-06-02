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桃園2教養院生口角拉扯釀悲劇　1人後腦重擊地面搶救5天不治

▲桃園市新屋區某教養院2名院生嬉鬧造成悲劇，其中蔣姓院生後腦重擊地面，送醫急救5天仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

▲桃園市新屋區某教養院2名院生嬉鬧造成悲劇，其中蔣姓院生後腦重擊地面，送醫急救5天仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區某教養院發生2院生在5月27日晚間因細故爭吵拉扯，其中蔣姓院生被劉姓院生推擠摔倒，導致後腦杓重擊地面昏迷，照護員來不及阻擋，趕緊送醫急救5天仍因傷重不治，桃檢今天相驗後，家屬初步沒有意見，涉嫌傷害致死的劉生則被警方函送桃檢偵辦。

檢警調查，新屋區某教養院主要收容近百名智能障礙院生，院生均由照護員照顧日常生活起居，5月27日晚間8時許，50歲的劉姓院生與45歲的蔣姓院生在浴室前口角，隨即發生拉扯推擠，一旁照顧的許姓服務員阻擋不及，蔣生往後跌倒，後腦杓重擊地面當場昏迷，經緊急送往部桃園新屋分院急救後再轉往部立桃園醫院急救，截至1日凌晨2時許宣告不治，劉生則依過失致死罪嫌函送桃檢偵辦。

據了解，劉姓院生與蔣姓院生入院時間相仿，兩人私交不錯，案發當日2人梳洗完畢，劉生打開水龍頭先向蔣生潑水，蔣生怒嗆：「你幹嘛！」劉生則抓住蔣生衣領，導致蔣重心不穩失足往後摔倒，導致後腦杓重擊地面釀成悲劇。

據指出，蔣姓院生還有一位家屬也住在教養院內，無法協助辦理相驗事宜，目前由教養院社工協助辦理後事，警方則過失致死罪嫌將劉生函送桃檢偵辦。

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