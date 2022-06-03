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沒有無敵星星？侯漢廷爆再度確診　指揮中心：可能在陰陰陽陽階段

▲▼指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台北市議員侯漢廷4月底才確診新冠肺炎，沒想到前天開始陸續有咳嗽、發燒等症狀，昨晚今晨快篩陽性，今日於臉書透露自己「重複確診」，也擔心昨天才和台北市長柯文哲面談，希望不要他被感染。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，一般而言三個月內不會重複感染，應該處於陰陰陽陽階段，三個月內也不會再判定確診。

▲侯漢廷3日曝自己重複確診。（合成圖／翻攝自侯漢廷臉書、記者劉昌松攝）

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▲侯漢廷3日曝自己重複確診。（合成圖／翻攝自侯漢廷臉書、記者劉昌松攝）

侯漢廷4月底才確診新冠肺炎，解隔後至今約1個月又「重複確診」，自嘲是台灣政治人物第一人。侯漢廷發文指出，日前他的家人確診，他依規定無症狀且打疫苗無須匡列隔離，但謹小慎微不出入公眾場所，戴滿兩層口罩，與人因公面對面交談不超過三分鐘，各種殺菌消毒液噴好噴滿，且兩天快篩陰性。

然而前天咳嗽，昨晚發燒頭暈，退燒後鎮夜喉嚨狂咳，較上個月確診嚴重，喉嚨既像破了深淵，又時刻感到刀割斧劈，昨晚今晨快篩陽性。「有新症狀、有接觸新確診者，當然是重複感染。」侯漢廷也提及，他昨天下午才跟柯文哲面對面談論台北市要購買兒童HFNC，會談才三分鐘，希望柯文哲不要被他感染。

莊人祥受訪表示，一般而言確診三個月內不會再次感染，多是屬於陰陰陽陽階段，也因此，指揮中心先前的建議是康復後三個月內不用再做PCR，至於侯議員個人狀況部分，指揮中心無法進一步說明。而侯漢廷提到與柯文哲接觸，莊人祥也重申，剛感染個案，近期應該不會再感染。

▲▼5/31中央流行疫情指揮中心記者會。疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞先前在記者會上曾經說明，已經確診解隔者，未來三個月內若有接觸確診者無須再次匡列，坊間有些說法「當成獲得無敵星星，三個月內具有一定程度免疫力」。不過，羅一鈞也強調，「無敵星星」一說絕非鼓勵民眾涉險染疫，尤其慢性病患要特別小心，更自曝「像我本身有糖尿病」，一旦染疫都更容易併發中重症。

羅一鈞指出，打疫苗才可能會比先前獲得更多的保護力。而針對哪些族群更有機會二度染疫？羅一鈞表示，目前雖無特定對象更加容易，但「常接觸不特定人士、易暴露病毒風險下的人」，染疫風險本來就會比較高。不過，他也說明，觀察新冠肺炎，無論是Delta或Omicron，第二次確診後的症狀會比前一次更加輕微，多半屬於很輕微或無症狀。

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