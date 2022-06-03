記者游瓊華／台中報導

今年端午節連假除了吃粽子，對許多家長而言，更重要的就是帶孩子打疫苗！台中市長盧秀燕今天一早前往視察南屯區施勝桓小兒科診所施打兒童疫苗情況時提到，統計台中市兒童疫苗施打人數，截至6/2(四)晚間7點為為止，一共施打了超過11萬人。此外，盧秀燕也感謝該診所扛起文心森林公園疫苗外展站施打工作，近3個月天天營運，打了2萬6000多人次。

▲小兵立大功！這家診所3個月疫苗施打破2萬劑，盧秀燕也誇讚。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕指出，中央公布的數據顯示，台中市兒童疫苗施打是六都前三名，台中市符合資格需要施打的孩童約18、19萬人，昨日施打近2萬人，累積到昨日已施打約11萬人，注射率非常好，預計整個工作下周五前可以結束，目前台中有五大系統作業，透過醫療院所、校園、外展站、到府施打、揪團施打等方式進行，疫苗施打進度比預估的期程超前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲盧秀燕表示，累積到昨日兒童疫苗已施打約11萬人。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕也提到，文心森林公園外展站係由施勝桓小兒科診所負責，從去年12月25日就提供施打施打作業，每天風雨無阻，全年無休，至今已達117天，小組最高一日施打1475人，施打對象最高打到100歲，也是台中唯一天天開打的施打站。

近來各界關心公務員染疫問題，盧秀燕指出，去年注意到很多第一線公務人員因公染疫，除消毒、稽查、醫療、關懷或處理疫情等工作，過去市府開設前進指揮所，大批公務人員也必須前往危機處理疫情，相對感染風險高，因此，去年開始推補償辦法，同仁因公感染最高可領12萬元，實際申領人數下周會再盤點告訴大家。

台中市政府啟動「溫暖助防疫」計畫，下週一6月6日起將針對高風險、接觸群眾廣泛等的第一線人員，每人加發2劑快篩試劑，台中各區公所端午連假加緊分裝快篩試劑。盧秀燕今天也前往南屯公所慰問工作人員辛勞，並送上應景的愛心粽，她表示，此波將發出約75萬劑快篩，預計37萬人受惠，讓大家在工作與生活中多分保障。