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恩恩爸不滿「消防局只給譯文」　119執勤員發文揭真正原因

▲▼新北市消防局119勤指中心，現場通話充斥各類報案聲音 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市消防局119勤指中心，現場通話充斥各類報案聲音 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市2歲男童恩恩因染疫送醫不治，但爸爸認為救護車延誤81分鐘，才導致延誤就醫憾事，更不滿新北消防局及衛生局僅提供通聯逐字譯文，不給完整錄音檔。消防局前119執勤員臉書無奈貼文「119的錄音不是一對一錄音，背景音全部都是緊急救援及醫療相關資訊，這些都不在提供範圍內」；「當時沒人跟我們說送哪家醫院，叫我們怎麼辦？」

恩恩爸爸今（2日）親自到新北市政府領取申請的資料，僅取得衛生局及消防局當天報案及通聯逐字譯文，完全沒有他需要的完整錄音檔，市府理由是因接線同仁聲紋有隱私權，只能提供譯本，他不滿地表示「市府給的理由他無法接受」。

恩恩爸爸進一步指出，為什麼新北市府不能像1922一樣，直接給錄音檔？這些同樣有聲紋的問題，不懂為什麼新北市府不能提供。他提到，想拿到音檔也是因為他需要時間消化整理，「這是我跟太太最關心的部分」。

爸爸說，當天他老婆傍晚5點59分報案，消防局表示聯繫不上中和衛生所，約6點25分才直接聯繫到衛生局，衛生局將近7點才協調出雙和醫院收治，7點06分才派出救護車，「你們都覺得沒有錯，那問題究竟在哪裡？」

新北市消防局前119執勤員無奈在臉書發文表示，對恩恩父母遭遇喪子之痛相當同情，但恩恩爸爸對消防局有所誤會，「119的錄音不是一對一錄音，背景音全部都是緊急救援及醫療相關資訊，簡單講就是『充斥其他案件的資訊』，這些都不在提供範圍內。」

文中指出，「完整的逐字譯文內容已可還原當時的事實經過；當然恩恩爸爸還是認為有聽取佐證必要，歡迎至本局或由同仁攜帶檔案前往，比照以往作法來協助聽取作業。」此外，也對身為公務員感到百般無奈，「電磁資料誰也無法、不敢竄改」，「這是中央跟地方決策問題跟119無關，沒人跟我們說送哪家醫院，叫我們怎麼辦？」

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