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確診者暴增送！關懷包累垮村里幹事　南投縣即起停送

▲南投縣將停送居家照護關懷包，圖為竹山鎮公所為居家照護或隔離民眾提供防疫關懷包。（圖／資料照片）

▲南投縣將停送居家照護關懷包，圖為竹山鎮公所為居家照護或隔離民眾提供防疫關懷包。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

隨著疫情增溫，南投縣自5月份起確診人數逐日攀升，提供予確診者和居家隔離者的居家照護關懷包、居家隔離關懷包需求，亦逐日大量增加，縣政府指出，截至6月1日已發放3萬1833份，但因負責發放工作的村里幹事負荷重，且有里幹事出現確診者，自即日起將停止發放居家照護關懷包，但居家隔離關懷包仍會持續發送、提供外出證明所需的快篩試劑。

據縣府統計，至6月1日確診者居家照護關懷包計發放1萬3257份，居家隔離者的居家隔離關懷包也發放1萬8576份。

縣府表示，南投自5月24日起每日確診人數已衝破1000多例，加上中央流行疫情指揮中心自5月26日起調整政策，快篩陽即確診，各鄉鎮市公所每日疲於應付關懷包之發放，發放量能已遠超過村里幹事工作之負荷，甚至有里幹事也染疫確診。

縣府考量中央流行疫情指揮中心自5月17日起調整政策，打滿3劑之同住家人可免隔離，快篩陰性也可外出採買、上班，未打滿3劑家人隔離3日後，快篩陰性也能外出購物，確診民眾仍可透過家人取得日常生活物資，因此停止居家照護關懷包之發放，紓緩鄉鎮市公所第一線人力負荷。

縣府說明，慮及密切接觸者居家隔離3天後採4天自主防疫，還是需要使用快篩試劑、快篩陰性才可外出，因此居家隔離關懷包（快篩劑2劑及生活服務需求表）仍會繼續發送；民眾於居家照護期間，如有健康照護需求可電洽衛生局（049-2224464），送餐、生活物資採買、長照服務諮詢本府社會及勞動處（049-2244210），垃圾清運本府環保局（049-2243720），生活需求專線本府民政處（049-2246048）。

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