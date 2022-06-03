過端午、打疫苗！　蔡英文：關鍵時刻繼續拚一下

記者陳家祥／台北報導

端午連續假期登場，除了好天氣帶動的出遊潮外，也有不少家長選擇把握連假期間帶家中的小朋友接種疫苗。總統蔡英文3日透過影片方式祝賀國人端午節快樂，同時也呼籲國人踴躍接種疫苗，「過端午、打疫苗，顧健康、保台灣」。

蔡英文表示，大家疫情2年多都很辛苦甚至有些疲累，但在這個關鍵時刻，我們繼續拚一下，一定可以度過疫情的挑戰。大家很關心的兒童防疫量能，到現在為止已經到貨的輝瑞疫苗，累積一共有110.88萬劑，現在台灣5到11歲的小朋友，有99萬事符合接種資格的對象，所以目前疫苗數量相當充足。

蔡英文說，中央政府也和地方政府合作，設置接種站，加速提升兒童疫苗接種率，從6月1日開始，在六都一共有7個大型兒童接種站，已經開始正式上路，我知道有許多家長計畫利用連假，帶家裡的小朋友去打疫苗，我要感謝家長們的配合，一起提升兒童疫苗接種率，增加學童集體的保護力。

「在這裡我要特別感謝在連假期間支援接種疫苗的醫護朋友，也謝謝所有第一線的防疫人員。」蔡英文說，謝謝大家為台灣防疫所做的努力、付出。防疫需要每一個人的力量我想跟大家說，現在是2022年6月，去年這個時期，因為大家共同配合防疫，我們才能夠克服疫情的挑戰。

最後，蔡英文表示，現在台灣也處在疫情非常關鍵的階段，我要拜託大家，過端午、打疫苗，顧健康、保台灣，繼續團結、堅持防疫，謝謝大家，祝大家端午節快樂。