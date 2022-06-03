花蓮線上課程延長至6／8　縣府籲：端節非同住家人勿聚餐

▲花蓮6／2日新增1218例新冠確診，累計確診已達36301例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府2日召開疫情說明記者會，縣長徐榛蔚除了公告高中以下暫停實體課程，調整為線上教學延至6月8日之外，同時也呼籲鄉親，端午連假將至，非同住家人請盡量不要群聚用餐，做好防疫工作，保護妳我的健康，共渡端午佳節。

花蓮縣2日新增1218例新冠肺炎確診個案，本縣醫療院所518例、本縣醫療診所（含衛生所）641例、外縣市醫療院所59例。國小幼兒園0歲到5歲未到學校國小有49人確診，幼兒園21人確診，主要確診來源仍是在家被感染，衛生局長朱家祥提醒家長，上完班回家務必將手洗乾淨，換好衣服再接觸孩子。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚宣布高中以下延長線上教學延至6月8日，並呼籲端節非同住家人勿聚餐。

徐榛蔚指出，學校並不一定是相對熱區，依衛生局統計數據指出，未入學實體上課期間，確診數並未有較低的情形，近日來看到孩子們施打疫苗的過程中，與同儕許久未見，互動非常興奮，皆希望能入校學習，花蓮縣政府經過評估後，決議暫停實體課程延至6月8日，也希望教職人員及家長們共同教導孩子如何正確做好防疫，避免感染的機會。

衛生局長朱家祥指出，由於高中以下陸續接種BNT疫苗，他也提醒鄉親，兒童接種疫苗後，若出現持續發燒超過48小時、常見疫苗副作用幾天後仍未消失、出現嚴重過敏反應，像是呼吸困難、心跳加速、虛脫與全身紅疹等，以及疑似心肌炎症狀應立即就醫。

▲▼教育處代理處翁書敏針對調整線上教學至6月8日之評估說明。

即日起至6月30日免費提供0-6歲幼兒5劑快篩，家長可持2016年1月1日後出生的孩童健保卡至全國近五千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局或衛生所領取5劑，身分證字號尾數單號者為周一、三、五領取，雙號為周二、四、六領取，周日則皆可領取。2歲以下的孩子不建議使用鼻子的快篩試劑。

教育處代理處翁書敏也說明指出，花蓮縣高級中等以下學校（含公私立幼兒園）繼續暫停實體課程，調整為線上教學至6月8日，預計於6月9日恢復實體課程。繼續暫停實體課程，調整為線上教學至6月8日評估說明，針對暫停實體課程看法進行教師及家長意見調查，回收結果「恢復實體課程」佔44%，「持續暫停實體課程」佔54%，其他佔2%。另考量「滿5歲至17歲學生BNT疫苗校園集中接種」及疫苗接種作業等安排至6月8日止。