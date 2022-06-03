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端午五毒日「7大禁忌」勿犯！　4地方先別去

▲▼大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

▲命理專家提醒，端午節7大禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

今天是一年一度的端午節，除了「吃粽子」、「放連假」外，清水孟國際塔羅小孟老師特別提醒，端午節又稱為「五毒日」，其中有7大忌諱必須遵守，包括儘量別去醫院探病、出遊忌去海邊、勿行房等。

1、端午忌去醫院探病，陰氣重之地

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先秦時代認為農曆五月（國曆六月）是毒月，因此稱為農曆五月也為五毒月，對應目前新冠疫情也是病“毒”，目前全球新冠變異病毒有五種以上，也可以稱為五毒。因此特別要小心疫情，要勤洗手忌群聚，除非真的生病，不然不要去醫院.探病或去殯儀館潮濕的地方。

2、禁慾不要行房

《呂氏春秋》中《仲夏記》一章要陽間人們在五月要禁慾、務必齋戒，其因為端午為五毒月，需要內健而外順，也就是體內要環保氣血要足，不要消耗元神，不然會損氣耗精，邪氣易入侵，要吃清淡不要殺生，最好吃素以保平安。

3、不要生小孩

《史記·孟嘗君列傳》其歷史上名人孟嘗君在五月五日端午出生。其父要其母不要生下他，認為“五月子者，長於戶齊，將不利其父母，若真的一定要生，建議出生後身份證換別的。

4、不要去森林和山上

五月為五毒月，這個時節突然節氣會轉變，雨量增多梅雨變多，空氣悶熱，毒蟲病毒肆虐，因此草叢樹林山上很多蟲蛇鼠蟻會出現，因此要到森林的人要帶雄黃，不然容易會被蟲蛇咬傷。

5、不要在當天送整串肉粽

民間相傳整串肉粽有繩子，容易形成繩煞，會讓收到的人有穢氣，民間也盛傳有上吊的意謂，因此端午節當天送人粽子要用散裝的比較好。

6、端午不要去海邊

端午節水鬼出沒容易抓交替，因此沒事不要去海邊，以科學面來說端午節氣也是梅雨季節，因此海邊容易下雨溪水暴漲，容易發生水厄。

7、不要亂丟平安符

端午節為不好的日子，諸事不宜，容易大家脾氣不佳遇到小人，毒氣橫行，疫情蔓延，因此不可以將平安符亂丟，需用平安符來保平安。

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