台24線雨天落石擋路　三地門警員冒雨交管處理用路人喊讚

▲里港警分局三地門分駐所警員鍾浩然積極作為迅速排除落石 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

三地門鄉台24線29.1公里處日前遇大雨，有一大石頭滾落路中央阻礙通行，里港分局三地門分駐所警員鍾浩然獲報趕往處理，除立即亮起巡邏車警示燈及三角錐警示往來車輛外，立馬聯絡警廣進行廣播及養護單位趕來清除，讓障礙物很快清除，恢復交通順暢，讓用路人紛紛按讚。

三地門分駐所警員鍾浩然於日前清晨接獲民眾報案，三地門鄉台24線29.1公里處有一大石頭滾落路中央阻礙通行，基於交通安全，鍾員立即驅車馳赴現場處理。

趕抵現場後，看到一顆大落石佔據單向車道，考量該路段為三地門鄉往霧台鄉重要且唯一道路，如大石未即時清除，恐會危及車輛行駛安全。

他除立即亮起巡邏車警示燈及設置三角錐警示往來車輛，並通知潮州工務段人員儘速派員處理，同時通知警察廣播電台提醒用路人注意，並在現場冒雨交通管制人車進出，以多重管道確保民眾行車安全，積極作為，讓用路人由衷感激。

里港分局分局長鄭頴聰表示，鍾員為維護用路人安全，冒雨執勤，表現值得讚許。提醒民眾，雨天山區容易有落石坍方情形，民眾行車應提高警覺注意路面及邊坡落石、枯枝等障礙物，以免發生危險。