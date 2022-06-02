「你要相信看得到的」里港警霸氣勸阻匯款　婦保住62萬積蓄

▲里港警分局警員陳海涵、林育辰成功阻止黃婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉黃姓婦人接獲調查局指其涉及洗錢防制法，要協助調查凍結郵局戶頭內存款，要她領出全部積蓄62萬元來存入指帳戶，局員發現有異，緊急聯絡里港警方到場協助，警察人員以「你要相信看得到的(警察)，我們(警察)可以讓你看得到，他們詐騙集團不會建一間派出所來騙你」，成功勸阻婦人被騙。

5月30日中午，鹽埔鄉70黃姓婦人在家中接獲自稱調查局之人電話，其告知她涉及洗錢防制法，這令平日生活單純的老婦驚嚇不已，緊接著又接獲一自稱檢察官之人於電話中告知黃婦涉案要調查起訴她，將凍結其名下帳戶所有存款，並於電話中指示她可先提領名下所有現金，並交代不要和郵局行員講述此事。已然驚慌失措的她信以為真，旋即前往鹽埔鄉鹽中郵局要將存款全部提出。

郵局行員細心關懷提問後驚覺有異，立即機警通報轄區鹽埔分駐所處理。警員陳海涵、林育辰以自身專業及執勤經驗告知黃姓婦人，上述對話情節均為詐欺集團之話術，並當場向老婦講述相關新聞案例，原本對詐騙集團之話術深信不疑的老婦，內心開始動搖。

鹽埔所員警再接著說，「你要相信看得到的(警察)，我們(警察)可以讓你看得到，他們詐騙集團不會建一間派出所來騙你」；老婦一聽頓時恍然大悟，打消交付存款念頭，成功阻止她被騙。

里港分局分局長鄭頴聰表示，司法機關偵辦案件，會以正式書函通知當事人至公務機關說明，不會以任何名義要求提款或交付存摺、提款卡。民眾若接到可疑詐騙電話，請立即撥打110或165查證，警方會立刻協助。