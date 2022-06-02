先生過世婦獨力擺攤養2女　車禍腿骨折生活困頓...屏東警急救援

▲內埔警分局新北勢派出員警捐助宮婦度難關 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣宮姓婦人，先生因病過世，獨力擺攤扶養兩名女兒，年初不幸發生 ，造成左腿骨折脫臼行動不便，積欠醫院鉅額及醫療費用，實在無力負擔生活開銷，內埔警分局員警獲悉，發動同仁募捐，另善心人士捐贈白米，幫助她家度過難關。

內埔警分局新北勢派出所員警關懷弱勢，主動訪視慰問轄區宮姓婦人，得知她先生因病逝世，獨自擺攤撫養兩名女兒，又發生車禍，積欠醫院醫療費用，生活困頓。

員警獲悉後前往協助，針對交通事故部分，除了主動幫她由交通隊轉介調解委員會處理外，另外協助通知民間慈善團體「社團法人屏東縣愛心樹慈善會」持續追蹤關懷提供援助、所內同仁集資捐款，善心捐款合力協助她；另台南善心人士潘師姐，祖籍屏東人更是慷慨發動善心人士捐米3箱(1箱24公斤)，共同協助她家度過難關

內埔警方除協助宮婦外，也自發關懷轄內低收入戶、貧困家庭、獨居長者等，經實際訪查若有急難救助情況，將轉送相關善心物資協助幫忙，為弱勢族群盡一份微薄心力，盼能發揮拋磚引玉功能，為社會注入更多暖流。

內埔警分局長莊順智表示，同仁擔負維持公共秩序、保護社會安全責任外，也主動積極關懷轄內弱勢，轉送愛心物資援助貧寒家庭，值得肯定，發揮人民保母精神。