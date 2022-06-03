西瓜吃起來沙沙的「和營養有關」！　專家傳授挑選4大原則

▲農委會表示，通常要切開西瓜品嚐才能知道有無沙沙的口感。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

4月至8月為國產西瓜盛產期，當季西瓜上市又分大小西瓜、紅黃果肉，不少人好奇為何有時西瓜吃起來會有沙沙的口感？農委會表示，這其實和品種及營養管理有很大的關係，另要買西瓜則要掌握4原則，才能品嚐真正享受瓜瓜樂。

農委會指出，「紅肉大西瓜」外觀為長橢圓形，口感細膩，帶淡淡西瓜香氣。「黃（橙）肉小西瓜」外觀有圓球、略橢圓果型，與紅肉小西瓜相比，口感通常較鬆、甜度較高，富含瓜胺酸。「紅肉小西瓜」外觀有圓球、長橢圓果型，多汁爽脆，富含類胡蘿蔔素。

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至於要怎麼挑選？農委會強調，應把握「果梗新鮮捲曲」、「果皮紋路鮮明」、「果臍窄小緊縮」和「輕拍有低沉咚咚聲」4大原則，而西瓜出現沙沙的口感，主要與品種、成熟度、營養管理及栽種環境等因素有關，通常需要切開品嚐才能得知了。

另外，西瓜、洋香瓜及香瓜受到5月中旬霪雨影響，災損相當明顯，農委會已公告雲林縣西瓜、洋香瓜及香瓜現金救助，另因應各類農產品生產成本上漲，也全面檢討調整各類品項救助額度，西瓜每公頃救助額度由6萬提高為6萬2000元、洋香瓜及香瓜救助額度已由7萬5000元提高為8萬元。