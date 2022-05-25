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社會 社會焦點 保障人權

自製園藝用菌株　植栽達人竟挨告販賣「偽農藥」...結果出爐

▲園丁,種植,花園,泥土。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲植栽達人因為興趣自行研發製造並販賣「木黴菌」等產品，險吃上販售偽農藥官司。（圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

廖姓男子因為熱愛植栽，自己研究製造出「木黴菌」、「蕈狀芽孢桿菌」及「枯草桿菌」等產品並販售，卻遭民眾向農委會檢舉，涉嫌違反《農藥管理法》販售偽農藥罪，但台北地檢署調查發現，這項罪名只處罰用在「農林作物」的成品農藥，更何況主管機關無法明確界定這些東西算不算農藥，25日處分不起訴。

據了解，廖男自己經營1間設計公司，一開始只是自己喜歡種植，慢慢研究出心得，開發各種栽培用資材，還會在臉書不公開社團，與同好分享經驗，推廣有機栽種，而他自己研發製造的「木黴菌」、「蕈狀芽孢桿菌」及「枯草桿菌」等產品，也會在社團或帶到台北建國花市，以每50毫升30元，買越多越便宜的方式，供民眾選購使用。

2022年1月間，農委會動植物防疫檢疫局接獲民眾檢舉，函請台北市府調查後，認為廖男販售的是未經主管機關核准製造的偽農藥，依違反《農藥管理法》，將廖男和他的公司函送法辦。廖男喊冤，這些產品不是法定的農藥，他沒有犯法。

檢察官調查，《農藥管理法》的確只處罰在「農林作物」上使用偽農藥，而承辦的公務機關人員作證時也坦承，很難界定到底這些東西是用在農林作物或家庭植栽。

另一方面，農委會台東區農業改良場出版的《臺東區農技報導》期刊中，曾有專家撰文把「木黴菌」等3種物品歸類在「非農藥資材簡介」的微生物，可見廖男的產品到底是不是農藥，都還有疑義，因無證據顯示廖男觸犯製造或販賣偽農藥罪名，以罪嫌不足等理由處分不起訴。

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