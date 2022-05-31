文蛤跟台灣蜆分不出來　專家曝「外殼」差異一眼看懂

▲仔細觀察可以發現文蛤外殼有一邊比較尖，另一邊比較鈍。（圖／農委會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

日常生活中有很多文蛤料理，文蛤湯、文蛤粥等，蛤肉鮮甜多汁，是台灣海鮮飲食文化中不可或缺的角色，但這些貝類大家或許都吃過，不過分得出來嗎？農委會提到，尤其很多人常將文蛤跟台灣蜆搞混，最簡單方式是用「外殼」判斷。

農委會表示，仔細觀察可以發現文蛤外殼有一邊比較尖，另一邊比較鈍，比較鈍圓的一端是「前端」，常可看到軟白的斧足伸出殼外，文蛤就是透過斧足不斷的伸展與收縮，讓身體向前推進、潛入砂中。

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▲蜆的殼面具有環狀凸起的成長輪。



農委會接著指出，另一端比較尖的是「後端」，通常是入水管及出水管的所在之處，牠會利用入水管吸水，藉由鰓部濾食水中的微細藻類或有機碎屑，再經由唇瓣送入口中，同時鰓部會吸收水中的氧分子呼吸，最後再從出水管排出水、雜質和排泄物。若文蛤離開水面，則會微開雙殼露出入水管與出水管，利用空氣中的氧氣呼吸。

至於常常大家會不小心把文蛤跟台灣蜆搞混了，農委會提到，牠們雖然都有堅厚的外殼，但是文蛤家族的成員在生物學分類中皆為簾蛤科，而台灣蜆為蜆科，就外殼而言最大的不同在於，文蛤的殼面比蜆光滑，蜆的殼面具有環狀凸起的成長輪。而文蛤外殼是黃褐色並帶有深褐色、深灰色、米黃色及白色等多變的色彩及花紋。