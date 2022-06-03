獨／吃維他命B1可驅蚊？台大教授親身餵蚊子「證實是騙人」

▲為破除吃維他命B1可驅蚊迷思，台大昆蟲系副教授薛馬坦親身實驗「證實是騙人」。（圖／薛馬坦提供）

記者許敏溶／台北報導

天氣變熱，蚊子越來越多，但網路上不時流傳口服維他命B1（硫胺素）、大蒜或酵母錠可以驅趕蚊子資訊，甚至連醫生和藥師都認為口服驅蟲劑有效，為宣導正確概念，台大昆蟲系副教授薛馬坦探討各國近80年來的相關研究，自己更連續服用一週B1再親身測試，但手臂還是被蚊子叮好叮滿，而且「和平常一樣快且多」，證實「口服驅蟲劑無效」，破除這迷思，研究成果刊登在國際著名的昆蟲學期刊《Bulletin of Entomological Research》。

隨著天氣變熱，蚊子也越來越多，為了避免蚊子咬，除了噴防蚊液、開捕蚊燈等，不少民眾可能還會看到，口服維他命B1、大蒜或酵母錠可以驅趕蚊子，台大副教授薛馬坦透過探討涵蓋巴西、挪威各國近80年來的相關研究，得到明確結論，口服驅蟲劑並無效用，但他也坦言，至今仍有很多人，其中不乏醫生，沒能認清這事實。

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▲台大昆蟲系副教授薛馬坦（見圖）研究證實，口服維他命B1無法驅蚊、跳蚤或壁蝨。（圖／薛馬坦提供）

薛馬坦指出，「硫胺素」又稱維生素B1，是世界上最常被誤用為口服驅蟲劑的成分，早在1943年時，就有美國的一位醫生聲稱，僅需10毫克的劑量即能提供長達一整個夏天的防蚊效果，其他醫生也相繼提出類似說法，只是所需劑量卻不斷提升，甚至高達1000毫克。

不過，薛馬坦表示，後續研究人員進行調查，發現維生素B1根本沒有防蚊效果。對照實驗也反覆驗證這樣的結果，B1不論是以藥丸、注射、乳霜甚至是貼片的形式使用，與對照組比較之下，都無法阻止蚊子叮咬人類皮膚。

▲學者指出，吃維他命B1無法防蚊，噴防蚊液才能防蚊。（圖／記者洪巧藍攝）

儘管美國食品藥物管理局早在1985年就宣布，維他命B1等口服驅蟲劑全部無效，但薛馬坦指出，類似產品仍然存在，更不乏聲稱可以透過聲音驅蟲的裝置及手機應用程式，但事實上，世界各地的醫學協會、旅遊指南及病蟲害管理組織都已經表明上述做法無效，並宣導民眾採取安全有效的驅蟲辦法，包括噴上含有DEET（待乙妥）的防蚊液，或者穿戴長袖、防護網等物理性防護措施。