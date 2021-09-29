女大生控台大教授性侵！3聯單真相曝　科技董座一夜4次拒給錢挨告

▲1名自稱台大女學生28日在Dcard社群po文表示遭該校某教授性侵，但經查證該三聯單提告對象是另名科技董座。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

自稱台大女學生28日於社群網站「Dcard」上發文，指與台大男教授相約討論學業，卻遭誘騙上床，甚至被感染性病，且秀出對話截圖和報案三聯單佐證，但經查，該報案三聯單被告是另名黃姓科技董座，去年2月女方在摩鐵與黃男發生性行為，向對方索取金錢未遂，並報警指自己遭性侵，對方也告她恐嚇取財未遂，全案於去年已偵結，證據不足雙方均不起訴。

這名女原PO在《Dcard》貼出自己與教授對話截圖、顯示曾與該名教授相約在台大後門位於辛亥路的星巴克討論，自稱遭該名已婚教授誘騙上床發生關係，且指責該名教授沒有戴套、害自己感染性病，並附上報案三聯單表示已提告性侵害。

受害女學生發文表示自己有精神身心障礙，認為教授利用其疾病誘騙自己上床「他騙我單身，其實他已婚有2個小孩，並在外面還有維持好幾年的固定炮友」，被害人並指出曾遭該名教授威脅「他身後有人，黑的白的都有，在我報案前，就會出手處理我跟我的家人」該女並PO出台北市警局的報案三聯單證明自己所言屬實。

▲1名自稱台大女學生28日在Dcard社群po文表示遭該校某教授性侵，但經查證該三聯單提告對象則是黃男。（圖／記者張君豪翻攝）

經查，女大生PO的報案三聯單為去年2月間，由北市某派出所受理報案開出，被告身分不是台大教授，而是另名黃姓男子。去年2月13日，女大生與科技董座黃男約在南港摩鐵，發生性行為、口交4次。魚水之歡後，女生在凌晨4時許，對黃男表示「給不給錢？不給錢就報警」當下男子因太過疲倦而躺在床上也回她「妳就報吧」。

女大生轉身真的拿起手機撥打110報案，向警方難過說自己遭性侵，警方急忙獲報抵達現場後，發現男子躺在床上正呼呼大睡，由於女方堅持控訴，黃男也遭警方當場帶回偵訊，移送地檢署偵辦。

偵查時，黃男（50歲）無辜表示案發當天她接到電話且熱情主動邀約到摩鐵，不疑有他赴約，當晚2人翻雲覆雨打得火熱更有了4次連結，但沒想到女生卻在半夜翻臉要錢，他不給錢竟被告乘機猥褻，對此他也對女生提告恐嚇取財未遂。

告人不成又挨告的女方楚楚可憐表示，她與黃男是在網路上認識，當晚確實有發生性行為，由於雙方各執一詞且舉證不足，士林地檢署在去年4月偵結，均不起訴。

對此，女方在「Dcard」所PO出的三聯單被告「竹篙套菜刀」（閩南語）將不同的東西胡亂裝湊在一起，被告不是如她所控訴的台大教授，則是在去年已偵結的案件。

至於台大教授是否有對她做出侵犯，目前台大校方則證實確實有收到通報，校內性平會依規定展開調查，遭影射教授在事情曝光後，已將自己臉書、YouTube頻道、貼文影片下架，記者發送電郵給該名教授查證，目前尚未獲得回應。