獨／學位≠知識　澳洲27%藥劑師竟認為吃B1可驅蚊

▲學位≠知識，澳洲竟有高達27%藥劑師認為B1可以驅蚊，但學者指出，噴防蚊液才有效果。（圖／常春月刊提供）

記者許敏溶／台北報導

早在1985年，美國食品藥物管理局（FDA）就宣布維他命B1等口服驅蟲劑全部無效，但從一般民眾到醫師與藥師，卻仍普遍存有類似迷思，台大昆蟲系副教授薛馬坦指出，根據2020年一份針對澳大利亞藥劑師的調查發現，竟然高達27%藥劑師認為B1可以驅蚊，2021年埃及一個團隊撰寫的垃圾論文也有類似看法，這也顯示醫學學位不等於知識。

薛馬坦探討包括巴西、挪威等國家近80年來的相關研究，自己更連續服用一週B1再親身測試，但手臂還是被蚊子被叮，而且「和平常一樣快且多」，證實「口服驅蟲劑無效」研究成果刊登在國際著名的昆蟲學期刊。

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▲為破除吃維他命B1可驅蚊，台大昆蟲系副教授薛馬坦親身實驗「證實是騙人」。（圖／薛馬坦提供，照片內藥品與本事件無關）

薛馬坦表示，從相關資料，先提到B1作為驅蟲劑的，似乎是1943年美國人 W.R.Shannon 博士的說法，一開始認為B1是一種止癢藥，後來聲稱是一種驅蚊劑，兩年後，另一位美國人寫了驅除跳蚤文章，但這些說法很快就被推翻，1944 年，美國海軍醫學研究所試圖複製研究，發現B1對驅蚊沒有影響；在1985年，美國FDA正式宣布維他命B1等口服驅蟲劑全部無效。

對於民眾會有「吃B1可驅蚊」的迷思，薛馬坦直說：「不意外」，因為連醫師、藥劑師與研究人員，都有類似的看法與研究報告，薛馬坦表示，2008年針對瑞士藥劑師的一項調查發現，仍有20%劑師向患者推薦維生素B1，2020年一份針對澳大利亞藥劑師的調查也發現，竟高達27%藥劑師認為B1可以驅蚊，顯示醫學學位不等於知識，若一個人從小就認為維生素可以驅蚊，卻沒在醫學院學習過真理，「他們怎麼知道自己錯了？」

▲台大昆蟲系副教授薛馬坦透過研究，破除吃維他命B1可驅蚊的迷思。（圖／薛馬坦提供）

除了藥劑師之外，薛馬坦指出，包括醫師，甚至科學研究人員，都有類似「吃B1可驅蚊」的錯誤觀察結果與報告，薛馬坦找到4份病例報告當中，以及23份實驗報告中，就有5項研究表達「陽性（吃B1可驅蚊）」結果，但沒有一項是對照實驗，其中一些論文是醫生完成，一些是昆蟲學家，或者兩者都有。

更讓薛馬坦意外的是，有一篇論文竟然是在2021年完成，薛馬坦說，這是一個埃及的團隊撰寫，不僅樣本數小，也沒有對照組，更沒有跡象顯示，該文作者已經閱讀過有關該主題的任何文獻，自己也很驚訝這樣一篇垃圾論文的發表，所以他也寫了一封信給該雜誌，表達自己的擔憂。