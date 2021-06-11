台灣不給進口！台大教授爭取「台灣-香港」直飛來回施打BNT

▲孫文學校總校長張亞中到疾管署送捐贈疫苗相關文件。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台大前政治系教授、孫文學校總校長張亞中日前表示已獲得500萬劑BNT疫苗，以及500萬劑大陸國藥疫苗，不過申請書遭到衛福部已讀不回。張亞中今（11日）再度發出聲明表示，正在爭取在上海、廈門等有飛機直飛，同時正在協調香港政府，民眾施打完疫苗後原機或下班機返台。

張亞中表示，有鑒於人命關天，台灣民眾需要疫苗甚為急切，已積極協調大陸相關單位，採取更便捷的方式，例如，正在爭取在上海、廈門等有飛機直飛，及小三通的口岸設置專區，台灣民眾不需隔離，即可接受施打包括BNT疫苗在內，且經過世界衛生組織（WHO）核可的疫苗。

張亞中指出，民眾施打完後，即原機或下班機返台，目前也正在協調香港政府，爭取在香港赤臘角國際機場比照上述辦理。

張亞中表示，已於5月31日及6月2日兩次行文衛福部詢問是否願意接受捐贈，並請派員協助輔導後續事宜，很遺憾地，衛福部迄今仍置之不理，並未給予任何回覆。

張亞中認為，病毒本身沒有政治性，疫苗也不應該政治化。政府的責任是提供民眾足夠的疫苗，至於要選擇哪一種疫苗，則是取決於人民的自由選擇，孫文學校的努力，就是提供民眾更多的疫苗選擇機會。

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