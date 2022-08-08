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長新冠有3種！研究：「這1類」最易變成重症...狂掉頭髮小心

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲許多新冠康復者仍要面對「長新冠」問題。（圖／記者陳俊宏攝）

記者楊晏琳／綜合報導

不少新冠肺炎患者，康復後仍要面對長新冠（Long COVID）問題。醫師指出，目前長新冠可分3種，包括神經、心肺等影響，其中以「其他系統症狀」最易演變為重症，以皮膚變化、頭髮掉落症狀為主。

胸腔暨重症專科醫師黃軒今在臉書分享，英國研究統計1459個病人，確診後持續84天仍有症狀，或12週有長新冠的人。研究發現，長新冠有3種。

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第一種是「神經系統症狀」的長新冠，這些人的症狀以疲倦、腦霧和頭痛為主。是2020～2021年冬季感染過Alpha病毒者最常見的症候群；2021年，在Delta病毒流行期間也是。

第二種是「心肺系統症狀」的長新冠，以胸痛／胸悶，呼吸困難為主；這種是以2020初期的新冠病毒原始株，易引發肺部病變最常見。

最後則是「其他系統症狀」的長新冠，症狀一開始以肌肉痠痛、皮膚變化、頭髮掉落症狀為主。但黃軒表示，這群長新冠患者，反而最容易演變成重症，最後導致多重器官症。

不過此次研究也發現，有接種疫苗者，可降低長新冠症候群的發生。而臨床人員也更加知道，哪些長新冠症候群，易發生於哪些病毒感染之後，進而提早診治；哪些症狀群容易繼發重症，也可提早預防。

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