　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1圖看反轉點提前出現！沈政男：BA.5北市擴散　這族群致死高風險

（圖／疾管署）

▲台北市每周新增確診統計。（點圖可放大／疾管署）

記者陳俊宏／綜合報導

目前國內累積14例BA.5本土個案，對此，精神科醫師沈政男提醒，BA.5已經在台北市逐漸擴散，未打滿2劑疫苗、且未曾感染Omicron的老人家約15%，仍是BA.5致死率高風險族群，「你躲得過BA.2，不代表躲得了BA.5；如果不想染疫，還是多加小心為上。」

7日新增2萬1771例本土，沈政男在臉書說，比上周多，其實也比上上周多，這意味什麼？就是他先前所講，「第一個反轉點將在8月8日出現」，只是提前了一天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男指出，看台北市最清楚，根據每周新增統計，你可以看到本周新增已經比上周多了一些，這是5月中以來從來沒發生過的事，其他縣市都還沒出現這樣的狀況，以一周累計來看仍是處於緩降，只有台北市已經出現緩升。

沈政男表示，所以說你很難用人流指數的上升，來解釋台北市的緩升，因為若果如此，新北也會緩升，也不是作帳的問題，因為本周三到周日，台北市每一天都比上周同一天多，最合理的解釋就是BA.5已經在台北市逐漸擴散。

▼沈政男表示，北市本周新增確診已比上周多了一些，這是5月中以來從來沒發生過的事。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男認為，感染BA.5的風險是這樣，未打滿2劑、且未曾感染Omicron的老人家約15%，仍是BA.5致死率高風險族群；打滿3劑超過4個月，感染BA.5的風險跟沒打疫苗差不多，更不用說只打2劑的人了，還好得到重症的機會很低。

沈政男說，若剛打滿3劑不久或已打4劑，對BA.5有6成左右的保護力；至於已感染BA.2的人，再感染BA.5的機會只有1到2成。

沈政男指出，尚未感染BA.2的人，可以想想自己為什麼還沒感染？如果是疫苗保護力，那麼現在或未來2、3個月一定會降低，而如果是比較小心，那麼現在會比5、6月時更小心嗎，「所以說你躲得過BA.2，不代表躲得了BA.5；如果不想染疫，還是多加小心為上。」

本土BA.5累計14人確診，4起社區感染感染源均不明，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民示警為大流行前兆。指揮中心發言人莊人祥回應，目前疫情降幅趨緩，但不一定是BA.5造成，目前BA.5社區感染陽性率約在2％，8月底應該只是「緩緩上升」，不會到3萬例。

►本文獲得沈政男醫師授權。

ET快訊
救命恩人竟是兇手！他為「月薪80K」飛柬埔寨　逃亡過程曝
和「5死瀑布」合照　耍帥男下秒被沖走！47秒驚悚片曝光
林志玲罕見硬起來開吉！怒給大陸廠商難看　對方下場GG
李李仁送女兒登小巨蛋「眼眶全是淚」！　陶晶瑩父親節長文告白老
「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象！嚇逃狂打冷顫
台灣3大鬼后都是真實故事！　少女「借屍還魂」續命60年
火燙！張育成再先發敲安獲保送　近7戰打擊率破4成

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長新冠有3種！研究：「這1類」最易變成重症...狂掉頭髮小心

1圖看反轉點提前出現！沈政男：BA.5北市擴散　這族群致死高風險

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象！嚇逃狂打冷顫

「抱歉，我確診了！」　她曝每天做2事仍中鏢

「木蘭」颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

女客人點外送「苦等2hrs」遭取消訂單　老闆下班親自送：七夕快樂

停止救援赴柬埔寨台灣人　全球反詐騙組織：救60人沒聽過一聲謝謝

食藥署放行「中國農藥超標菇」！1理由引爆鄉民：遇到詐騙集團

73歲「寶可夢阿伯」驚傳中風！一度無法說話走路　全力復健中

快訊／台大官網遭駭「世界上只有一個中國」！校方啟動應變程序

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

鋼鐵直男？妻給尪暗示　他全無情回答：然後咧

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

長新冠有3種！研究：「這1類」最易變成重症...狂掉頭髮小心

1圖看反轉點提前出現！沈政男：BA.5北市擴散　這族群致死高風險

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象！嚇逃狂打冷顫

「抱歉，我確診了！」　她曝每天做2事仍中鏢

「木蘭」颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

女客人點外送「苦等2hrs」遭取消訂單　老闆下班親自送：七夕快樂

停止救援赴柬埔寨台灣人　全球反詐騙組織：救60人沒聽過一聲謝謝

食藥署放行「中國農藥超標菇」！1理由引爆鄉民：遇到詐騙集團

73歲「寶可夢阿伯」驚傳中風！一度無法說話走路　全力復健中

快訊／台大官網遭駭「世界上只有一個中國」！校方啟動應變程序

黃大煒心臟衰竭急送醫！　親報平安「已安然出院」：將持續治療

ET專訪／被緊咬防疫　陳時中冷回黃珊珊：講東講西最後都迴力鏢啦

陳時中發走路工時薪600？　徐巧芯今公佈錄音檔：不只一人報名

長新冠有3種！研究：「這1類」最易變成重症...狂掉頭髮小心

智利天坑「長大」直徑50公尺　裝得下巴黎凱旋門！當局令礦場停工

1圖看反轉點提前出現！沈政男：BA.5北市擴散　這族群致死高風險

ET專訪／柯文哲執政8年「成功失敗皆寶貴經驗」　陳時中：未來會請教他

Albee胸口一大片血紅！確診高燒40度服抗病毒藥「腹瀉不曾離開過」

李千那父親節宣布重大決定！　「父母留下的唯一禮物」體悟世事無常

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」　對方下場GG了

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

生活熱門新聞

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

颱風木蘭生成時間曝　估這天登陸

陸傳「9萬件國寶藏美日」故宮回應了

生理期睡太沉…妹子醒來見下體「爬滿螞蟻」

寶可夢阿伯中風　無法說話走路

台大教務、研發處網站遭駭「只有一個中國」　校方：先緊急關閉

今天立秋！「3類人」財神眷顧

女客人點外送苦等2hrs　老闆下班親自送

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

媽遠嫁澳洲LINE通知再婚「只傳4字」

台東議長吳秀華確診　每天做2事仍中鏢

更多熱門

相關新聞

台東議長吳秀華確診　每天做2事仍中鏢

台東議長吳秀華確診　每天做2事仍中鏢

台東縣議會議長吳秀華昨日（7日）晚間透過臉書宣布確診新冠肺炎，後續將暫停行程，進行居家隔離。她表示，雖然每天出門都會快篩、隨身攜帶乾洗手和酒精，沒想到還是中鏢，真的對這2天參與行程中接觸到的每一位鄉親民眾感到很抱歉。

基隆責病房空床率68.4%　林右昌籲儘速完成疫苗接種

基隆責病房空床率68.4%　林右昌籲儘速完成疫苗接種

台東+233　衛生局籲持續落實防疫相關措施

台東+233　衛生局籲持續落實防疫相關措施

竹市+537　長輩圖卡上線！

竹市+537　長輩圖卡上線！

竹縣+679　今年確診數已破12萬

竹縣+679　今年確診數已破12萬

關鍵字：

沈政男台灣防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

冷氣只吹晚上！他收天價「電費帳單」嚇壞

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

五堅情唱一半...「數字天團」突衝上台！　集體無預警宣布退團

颱風木蘭生成時間曝　估這天登陸

陸傳「9萬件國寶藏美日」故宮回應了

綜藝天王爆「千人斬」勾搭黑道女人　外景錄一半被架上車

台灣3大鬼后都真的！少女借屍還魂續命60年

更多

最夯影音

更多
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡
王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面