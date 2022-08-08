1圖看反轉點提前出現！沈政男：BA.5北市擴散　這族群致死高風險

▲台北市每周新增確診統計。（點圖可放大／疾管署）

記者陳俊宏／綜合報導

目前國內累積14例BA.5本土個案，對此，精神科醫師沈政男提醒，BA.5已經在台北市逐漸擴散，未打滿2劑疫苗、且未曾感染Omicron的老人家約15%，仍是BA.5致死率高風險族群，「你躲得過BA.2，不代表躲得了BA.5；如果不想染疫，還是多加小心為上。」

7日新增2萬1771例本土，沈政男在臉書說，比上周多，其實也比上上周多，這意味什麼？就是他先前所講，「第一個反轉點將在8月8日出現」，只是提前了一天。

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沈政男指出，看台北市最清楚，根據每周新增統計，你可以看到本周新增已經比上周多了一些，這是5月中以來從來沒發生過的事，其他縣市都還沒出現這樣的狀況，以一周累計來看仍是處於緩降，只有台北市已經出現緩升。

沈政男表示，所以說你很難用人流指數的上升，來解釋台北市的緩升，因為若果如此，新北也會緩升，也不是作帳的問題，因為本周三到周日，台北市每一天都比上周同一天多，最合理的解釋就是BA.5已經在台北市逐漸擴散。

▼沈政男表示，北市本周新增確診已比上周多了一些，這是5月中以來從來沒發生過的事。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

沈政男認為，感染BA.5的風險是這樣，未打滿2劑、且未曾感染Omicron的老人家約15%，仍是BA.5致死率高風險族群；打滿3劑超過4個月，感染BA.5的風險跟沒打疫苗差不多，更不用說只打2劑的人了，還好得到重症的機會很低。

沈政男說，若剛打滿3劑不久或已打4劑，對BA.5有6成左右的保護力；至於已感染BA.2的人，再感染BA.5的機會只有1到2成。

沈政男指出，尚未感染BA.2的人，可以想想自己為什麼還沒感染？如果是疫苗保護力，那麼現在或未來2、3個月一定會降低，而如果是比較小心，那麼現在會比5、6月時更小心嗎，「所以說你躲得過BA.2，不代表躲得了BA.5；如果不想染疫，還是多加小心為上。」

本土BA.5累計14人確診，4起社區感染感染源均不明，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民示警為大流行前兆。指揮中心發言人莊人祥回應，目前疫情降幅趨緩，但不一定是BA.5造成，目前BA.5社區感染陽性率約在2％，8月底應該只是「緩緩上升」，不會到3萬例。

►本文獲得沈政男醫師授權。