ET專訪／88節陳時中大談爸爸經　兒子竟送「便當」、「開會」當禮物

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）



◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和

◎攝影：陳家豪、黃國霖、林敬旻

文／陳家祥

父親節前夕，民進黨台北市長參選人陳時中接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪。暫時擺脫冷硬的政策、唇槍舌戰的交鋒，陳時中在談到兒子時，猶豫在盡責與不盡責間，感覺得出來雖然沒有缺席太多兒子的童年，但仍可望可以有更多的陪伴。對於從醫的大兒子、從事藝術工作的小兒子，陳時中的關愛沒有偏頗，有的都是滿滿的驕傲。

不同於一般政治人物談及家人時，大多低調不談、少談，但陳時中並不避諱這類的話題，反而大方分享爸爸經。而陳時中也再一次感謝二兒子一口答應幫他設計競選主視覺，看得出當他決定投入人生最重大轉折點用力一搏時，家人的相挺對他有多麼的重要，也讓他相當的開心。

「你說我是一個盡責的父親、還是不盡責的父親？大概都有吧！」講到兩個兒子，陳時中陷入回憶，雖然並沒有真的缺席孩子的童年，但想到一路走來忙碌的人生，難免還是有點缺憾。

陳時中說，自己是開業牙醫、本來就很忙，早上到晚上都看病人，後來慢慢投入公共事務、參選公會理事長，因此晚上又常常要接著去開會，假日也要開會跑行程。

「最好笑的是，我大小兒子都曾在父親節犯過一樣的狀況。」陳時中笑說，大兒子那時送他的禮物是「便當」，因為他覺得爸爸每次中午都要開會，問要不要吃飯都說要吃便當，「所以他以為我很喜歡吃便當，因為一般人都以為常做的事，一定是你喜歡做的事」；而小兒子問媽媽說要送什麼，竟然說要送「開會」，因為爸爸一天到晚都要出去開會，「這樣看到說，小孩子事實上留給他們的印象，只剩開會跟吃便當」。

儘管忙於公務、少了與家人相處的時間，但陳時中還是想辦法在時間允許下，多陪陪兒子。陳時中透露，自己其實在家中扮演「家教」的身分，小朋友的功課都是他在看；他也笑說，後來小孩一路升學，看起來就吃力了，「到了高中，高二以後就很辛苦，要看化學物理那些就真的很辛苦」。

陳時中說，不過他每天都會利用早上送小朋友上學的時間，在車上十來分鐘聊一下功課；他也自豪的說，這方面來說，也算是很盡責，「是不是每個爸爸都會把小朋友的功課都看過？我相信也不多啦，這我是都有看過，一直到他們高中畢業」，甚至會去參加「母姐會」，跟老師聊一聊小朋友在學校的情況。

▲陳時中的競選主視覺交由二兒子陳彥安設計。（圖／記者宋良義攝）



「教育理念我是比較開放式的，我不太強迫要求。」陳時中說，大兒子比他還乖、更守規矩，從小就是該寫的功課寫、該做的事情做，「大兒子很少功課寫超過9點，大部分功課在學校就寫完，回家把參考書讀一讀，比我更認真」。二兒子學設計的、比較開放派，「他說我對他們最大最嚴厲的懲罰，就是罰他們坐沙發椅，意思就是說來這邊坐、我跟他們好好聊聊」。

專訪時，陳時中還分享一段小故事，有一次兒子說要去聽五月天的演唱會，票都買好了、半夜就要去排隊，「我說不要拉，半夜排隊幹嘛，明天媽媽送你去就好」，而且票都買好了，幹嘛還要去排隊？

沒想到，聽完兒子解釋的計畫，陳時中也不得不佩服。兒子說明，一樣的票價，早點去位子會比較前面一點，且同學都叫好計程車、約好在哪裡集合。陳時中聽完，也只能跟妻子說，「沒有辦法，擋不住，他們都計畫好了，看起來計畫也都合理可行」，所以他大概跟小孩子的互動，就是這樣的心態比較多。

▲陳時中與家人。（圖／陳彥安IG）