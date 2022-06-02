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男友1部位偷吃露餡！她滑IG「認出這根」秒揭出軌　網狂讚太神

▲▼ 國外一名女子滑IG發現男友出軌。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 潔達因為滑IG發現男友出軌。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子日前在網路上分享她如何揭穿前任出軌，令大批網友讚嘆她眼力太神。原來她某天滑IG時，在男友一名女性友人的早餐文中認出男友的大拇指，追問之下竟發現自己被對方騙了超過2年。

@jeddamindtricks bish ima scorpio what’d you expect #ibetyouthinkaboutme #swiftie #ohwellbyerocco #breakup #cheater #scorpio #callmecrazyillactcrazy ♬ omg she may be insane - Troy

《太陽報》報導，女子潔達（Jedda）日前在TikTok分享，她在其他女生的的IG限時動態中認出男友點的早餐和他的大拇指，進而發現男友出軌。影片中可見，這張讓她男友偷吃露餡的照片中，盤子右方擺著一隻男性的手，只看得見大拇指。

這段影片至今吸引近40萬次觀看，有人留言大讚她的眼力，也有人好奇敲碗細節。潔達則出面說明，她後來聯絡這名女子，才發現男友同時對她們二人說謊，且騙了她長達2.5年，果斷和對方分手。這一連串事件都發生在一周前，不過潔達並不清楚前男友和那名女子是否繼續交往。

潔達的故事令不少網友頗有共鳴，紛紛留言分享自己遭人劈腿的經歷，「我在另一個女生的IG上看到我前男友的腳，他們一起去海邊，躺在沙灘上。她只上傳他的腳，但我就是知道」、「我是在她的限時動態聽到男友開口說了一個字」、「我們就是看得出來」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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