正妹「搭飛機14小時」驚喜現身男友家　網揪他1反應狂勸分

記者吳美依／綜合報導

外國女網友蘿琳（Lauryn Mapusua）搭乘14小時長途航班，從美國飛到瑞典，就是為了給遠距離男友一個驚喜。她把重逢過程拍成TikTok影片，未料許多網友都認為，男方反應實在太不對勁了，甚至勸說「趕快分手吧。」

根據影片，蘿琳下飛機後，還搭乘巴士，長途跋涉超過5000英里（約8000公里），終於抵達目的地。男友看見她後，臉上浮現靦腆的笑容，但全程都維持原姿勢、黏在沙發上，絲毫無意起身迎接。

▲蘿琳（Lauryn Mapusua）驚喜現身，男友露出靦腆笑容。（圖／翻攝TikTok@laurynmapusua）



網友們都不喜歡男友內斂的反應，直呼場面尷尬、慘不忍睹，「妳必須離開，他配不上妳的活力和努力。」、「如果是我的話，我會訂機票回家的。」、「姐妹，恕我直言，回家去吧，他的反應可疑得跟混蛋一樣。」、「對不起，我無法按讚，他看起來很震驚，但不是開心的震驚。」

該影片已經累計超過250萬次觀看，蘿琳後來急忙解釋，男友看起來「驚訝又困惑」，那是因為「他知道我要來，只是不是那一天……他以為我月底才會來。」

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