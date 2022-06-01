她自信秀「手腕粗」凸肚臍！40萬人大讚正向...網揭可能原因

▲女子的肚臍目測約有3公分、2~3根手指的粗度。（圖／翻攝自Tiktok）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

最近網路流行起「容貌焦慮症」，不少人認為自己不夠好看，不過一名有著「手腕粗凸肚臍」的女舞者，卻勇於面對自己身體上的不完美，她不但沒有試圖藏起凸肚臍，還在許多影片中標註「這就是真正的我」，自信的態度讓許多網友大讚：有自信真好看！

據《太陽報》（TheSun）報導，舞者Chi常在TikTok上分享跳舞及生活點滴的影片，從她上傳的影片中可以看到，Chi有著異於常人的凸肚臍，和一般人微微凸出的肚臍不同，Chi的凸肚臍目測達3公分且有三根手指的粗度。

▲Chi常在社群發自信美照。（圖／翻攝自IG／iam_amaka_xo）

但凸肚臍並沒有讓Chi感到自卑或想掩飾，她反而大方的露出肚臍跳舞，並在TikTok的影片中寫下「愛自己完美的身體」、「這就是真正的我」，展現出自己的自信及對身體每個地方的熱愛，讓不少網友大讚，目前她的抖音帳號有25萬粉絲。

在這段她露出凸肚臍跳舞的影片中，即獲得40萬個讚，且有1300萬的觀看數。網友們也紛紛在Chi的TikTok影片留言，「有自信就是美」、「妳很漂亮，真的！」「妳很美，我親戚的肚臍也是如此。」「喜歡妳的自信～」「被自信的模樣迷住了！」「很好看，加油。」「妳很完美」。

雖然Chi沒有說明自己的肚臍為什麼會長成這樣，不過有一名網友表示，「可能是出生時醫生沒有將她的臍帶剪乾淨，最後就長成這樣，我有親戚的肚臍也是長這個樣子。」