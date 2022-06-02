6歲腦癌女童確診後捧畫作現身　父談漫長化療痛苦：她都勇敢承擔

記者黃彥傑、黃資真／桃園報導

桃園6歲女童小希1年前因為走路歪斜、經常跌倒，父母帶她就醫，沒想到竟是罹患DIPG腦癌四期，近日卻因確診通報有誤，恐延誤化療時間，所幸市長鄭文燦出面才得以解決。今（2）日小希與爸媽出面受訪，對於得知女兒罹患腦癌一事，父親嘆「像世界毀滅」，但小希一直都很堅強，也成為了他與妻子繼續努力的力量。

▲小希爸爸今日帶女兒到醫院化療。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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▲小希向鏡頭展示自己的畫作。

小希爸爸稍早與妻子帶著小希到醫院做頭部定位，結束後一同接受採訪，雖然小希面對鏡頭略顯羞澀，但能看出她的精神還不錯。

回朔5/30發生確診通報有誤的意外，小希爸爸表示從那天便是「地獄的開始」，當下相當混亂，按照當時程序，還需要至大型篩檢站做PCR，但一家人都確診只能關在家，沒有餘力去做，用線上APP通報也較容易出現失誤，所幸能夠順利解決。透過這次經驗，小希爸爸也希望藉此讓政府發現問題並做補強，這樣也算是能幫忙這些有需求的人。

▲小希靠在媽媽懷裡。

小希爸爸也分享了得知小希罹患腦癌的心境。他說，當時看見女兒有些奇怪的症狀，猜想應是神經系統方面的問題，但看診時，醫生卻突然說要安排小希到急診馬上住院，才得知女兒罹患的是腦癌，讓他直呼「衝擊很大，就像世界毀滅」。

但小希在治療過程中，有著非常驚人的耐力，畢竟化療很漫長，又會有嚴重副作用，並非一般人能體會，尤其看見女兒在床上突然癲癇，只能趕緊衝進診間把她壓制住時，「在那個當下你會覺得做父母很弱小無力。」幸好，小希都勇敢的承擔下來了，讓夫妻倆相當欣慰。