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香港下週將把猴痘列為「須呈報傳染病」　正籌備購買疫苗和藥物

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港政府1日發布新聞公報指出，為加強應對猴痘並防患於未然，港府下週將把猴痘列為法定須呈報的傳染病刊登於憲報。港府還將為應對猴痘制訂「準備及應變計劃」，以備猴痘在香港出現甚至爆發時，能立即啟動。港府和香港醫院管理局也正籌備購買相關疫苗和藥物，並制訂臨床治療的建議。

公報指出，香港衛生署衛生防護中心自5月起已加強監測猴痘的工作。除了與醫管局進一步溝通個案呈報事宜外，也已於5月23日發信通知全港醫生和私家醫院，要求醫生呈報懷疑個案以便及早進行流行病學調查及安排隔離。中心也已更新網頁，提供有關猴痘的資訊，以及出現確診個案的國家名單。

為進一步加強相關工作，港府將於下週刊憲，把猴痘納入「預防及控制疾病條例」（第599章）附表1下的法定須呈報傳染病，同日生效。

港府發言人1日表示，香港至今未發現人類感染猴痘病毒確診個案。然而，世界各地陸續出現人類感染猴痘病毒的確診個案，世界衛生組織也提醒各地政府作好準備。為應對猴痘對香港構成的潛在風險，政府將把猴痘納入法定須呈報傳染病，並為猴痘爆發疫情制定應變計劃，以加強香港監測和應對此疾病的能力。

發言人進一步指出，港府也呼籲民眾如果出現猴痘症狀，包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大、口腔潰瘍及皮疹，應盡快就醫。

世界衛生組織緊急情況計劃天花秘書處負責人劉易斯（Rosamund Lewis）5月31日表示，全球已有30個國家和地區報告了550多例猴痘確診病例。

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