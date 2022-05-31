《食神》取景地珍寶海鮮舫6月和香港說拜拜　尋泊位檢修待新老闆接手

記者魏有德／綜合報導

電影《食神》廚藝大賽的取景地珍寶海鮮舫昨（30）日傳出因無償捐贈海洋公園的計畫告吹，同時，香港現時也無適合珍寶海鮮舫的船廠可供其停放檢修，因此，負責營運的母公司香港仔飲食集團宣布珍寶海鮮舫6月將駛離香港，尋找合適泊位進行檢查、維修和存放，藉此減輕成本，靜待新經營者出現。

▲珍寶海鮮舫將駛離香港尋找合適泊位停放。（圖／CFP）

《香港01》報導，林鄭月娥於2020年《施政報告》宣布推出「躍動港島南」，當時提到珍寶海鮮舫業主，同意無償捐贈海鮮舫予海洋公園；政府亦將推動海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式將海鮮舫重新活化。

▲珍寶海鮮舫為香港最知名地標之一。（圖／CFP）

不過，珍寶海鮮坊先是在20020年新冠疫情爆發後宣布停業，經2年多的協商，母公司香港仔飲食集團30日發出聲明，集團一直嘗試將珍寶王國無償捐贈予有意接手營運的企業或機構，可惜事與願違，海洋公園未能找到適合的第三方機構營運，不能落實捐贈計劃。

該集團指出，現時每年仍須耗資平均數百萬港元以檢查、維修和保養海鮮舫，以滿足其牌照及其他要求，但在目前經濟環境下，對公司及其股東而言，均是沉重的財政負擔。

▲珍寶海鮮舫不敵疫情，先是暫停營業，隨後無償捐贈也乏人問津。（圖／CFP）

聲明強調，珍寶海鮮舫的海事牌照將於2022年6月到期，當香港各行各業刻下受新冠疫情第五波嚴重打擊時，可預見海鮮舫在短期內不可能復業；而且香港現時沒有可供珍寶海鮮舫停放的船廠泊位，未能為海鮮舫做每三年一次的大型檢查和維修，因此決定下月將海鮮舫移離香港，做所需檢查、維修和存放，現正物色適合泊位以減輕成本，靜待新經營者出現，並為項目找尋新出路。

▲珍寶海鮮舫為周星馳經典電影《食神》廚藝大賽的拍攝地點。（圖／翻攝食神電影）

位於香港島的珍寶海鮮舫不僅是全球最大的海上餐廳，也是香港最知名的地標之一，已超過40年歷史，因成為電影《食神》最後決賽的取景地聲名大噪。珍寶海鮮舫原有130多名員工，後在2020年1月宣布裁員，僅剩60多名員工，直至該年3月宣布停業，同時發信解僱全部員工。