猴痘擴散25國！WHO曝「歐洲疫情4月早傳開」　目標阻斷人傳人

▲猴痘原為中西非地方流行病，如今擴散至海外至少25國。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）



記者吳美依／綜合報導

猴痘原為中西非地方流行病，如今卻已經擴散至海外至少25國。世界衛生組織（WHO）5月31日表示，根據調查結果，歐洲地區的疫情肯定早在4月中旬就已經開始，儘管仍不確定是否能夠完全遏止病毒傳播，但「我們的目標是透過最大限度地阻止人與人傳播，阻止這場疫情。」

WHO歐洲區域負責人克魯格（Dr Hans Kluge）指出，根據迄今的案例報告，這場猴痘疫情主要透過與性活動有關的社交網絡傳播，主要涉及男男性行為者，許多、但非所有病例通報短暫或者多重性伴侶。他們尚不清楚病毒是否能夠透過精液或陰道分泌物傳播，或者病毒是否能在體液裡存活更長的時間。

▲猴痘最明顯症狀就是長出類似水泡的皮疹。（圖／CFP）

克魯格指出，各國近期陸續鬆綁國際旅遊限制，猴痘迅速廣泛傳播，歐洲及其他地區在夏天進一步擴散的可能性很高。由於病毒傳播方式不同，因此目前對抗猴痘的有效措施，不需要採取如同新冠那樣廣泛的措施，但大幅且緊急減少接觸、確診者隔離、有效的接觸者追蹤及監測都很重要。

克魯格讚賞一些歐洲國家在WHO及其他夥伴的支持下，建立強大監測及診斷體系，以及迅速的跨境資訊共享機制，他也強調，「猴痘是由一種可以感染任何人的病毒引起的，而非與任何特定族群具有本質上的關聯」，同志及雙性戀族群對性健康都有高度意識，也能迅速採取醫療行動，值得讚賞。

▲感染猴痘病毒的猴子皮膚組織切片，在50倍顯微鏡下的影像。（圖／CFP）

【通報猴痘病例的非流行國家】

歐洲：英國、西班牙、葡萄牙、德國、荷蘭、法國、義大利、比利時、捷克、瑞士、瑞典、愛爾蘭、丹麥、斯洛維尼亞、奧地利、芬蘭、馬爾他。

美洲：美國、阿根廷、墨西哥、加拿大。

亞太：阿拉伯聯合大公國、以色列、泰國、澳洲。

【目前通報猴痘病例的流行國家】

非洲：喀麥隆、中非共和國、剛果民主共和國（DR Congo）、奈及利亞、剛果共和國（Republic of the Congo）。

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