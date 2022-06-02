快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG限動反擊「話都隨便亂講」

▲YouTuber「台南Josh」前妻Amber在IG反擊。（合成圖／翻攝台南Josh、Amber IG）

記者曾筠淇／綜合報導

本站稍早報導《網紅台南Josh離婚了！遭妻家暴嗆「死媽寶」 律師表姊揭內幕》，YouTuber「台南Josh」今年1月遭老婆Amber家暴痛打，負責處理官司的表姊「巴毛律師」近日則證實，台南Josh和Amber已在5月中旬簽字離婚。稍早，Amber也發布限時動態回應了。

Amber在限時動態上表示，「就事論事，這件事不是讓你們無限上綱，話都隨便亂講。誰會嫌棄車子、房子，還願意在沒有求婚、沒有婚禮的情況下，在外面套房先登記結婚？」不過，該則限時動態才PO出沒多久就已刪除，稍早記者寄信詢問Amber，截稿前尚未取得回應。

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回顧整起事件，台南Josh與Amber於2021年7月登記結婚，原本隔年要度過第一個新婚過年，怎料卻在1月傳出家暴消息，當時16坪的新家被砸爛，牆壁上還寫著「死媽寶^U^」。

▲台南Josh日前拍片吐露心聲。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

事發過後，Amber在1月25日發文道歉，表示「因為我個人情緒失控，讓我的先生Josh鄭毓倫與他的家人以及房子受到波及和傷害，我必須向他們說聲抱歉。」文末更寫道，「即日起安柏小盒子與其他公開社群媒體不會再更新」。事件告一段落。

而日前台南Josh更新影片，開箱「砸爛現場」並首度談及此事心聲，大家不妨試想，當身邊最親近的人將自己的枕頭割破，把婚紗照「你的位置」割下去，就是象徵「你這個人這樣子一刀一刀的割」，真的很可怕，如果當天他不是趁著鞋子被丟到門外而跑出去，「一刀一刀會不會不是割在婚紗照上、不是割在枕頭上，而是割在我身上？」

影片曝光後，外界相當好奇兩人的婚姻狀況。表姊巴毛律師近日則在唐綺陽的節目《星時代調研所》上透露，台南Josh和Amber「昨天剛簽（字）」。不過，唐綺陽強調錄影當下時間是在5月中旬。

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