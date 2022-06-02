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第2輪快篩實名制6／6啟動！同樣採「單雙號分流」　全台4905處可買

▲▼ 羅氏家用快篩,快篩實名制（圖／記者劉維榛攝）

記者嚴云岑／台北報導

行政院長蘇貞昌2日在院會中裁示，將在6月6日啟動第2輪快篩實名制，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，第二輪共有4826家健保特約藥局與79個偏鄉衛生所參與販售，合計4905處所可購得。指揮中心表示，第二輪同樣採身分證尾數單雙號分流，每人已購買一次為限，無年齡限制。

▲▼6/2實名制家用快篩販售情況、第二輪開賣。（圖／指揮中心提供）

▲實名制家用快篩第二輪開賣。（圖／指揮中心提供）

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鑒於COVID-19國內疫情上升，民眾使用家用抗原快篩試劑的需求增加，中央流行疫情指揮中心今(2)日宣布，自今(2022)年6月6日起，實施第二輪家用抗原快篩試劑實名制販售，為利民眾購買，已提高每個販售據點配送份數，從原先78份增加至117份，希望讓更多有購買需求之民眾，均能買到平價的實名制家用抗原快篩試劑，第二輪家用抗原快篩試劑實名制實施重點如下：

一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。

二、販售地點：全國4,826家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所。

三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。

四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，1份5劑。

五、販售價格：每份500元(醫材原則售出，概不退換)。

六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

七、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。

▲▼6/2實名制家用快篩販售情況、第二輪開賣。（圖／指揮中心提供）

▲6/2實名制家用快篩販售情況。（圖／指揮中心提供）

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