快訊／今暴增144死！本土增7萬6967例「中重症+413」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布新增7萬6967例本土個案；另增19例境外移入，確診個案新增144例死亡。本土病例方面有三縣市破萬，分別是新北市1萬2910例、台中市1萬0707例、高雄市1萬0530例，其他縣市都低於萬例。中重症通報新增413例，當中291例中症、122例重症。

指揮中心表示，今日新增之76,967例本土病例，為36,441例男性、40,500例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(12,910例)、臺中市(10,707例)、高雄市(10,530例)、桃園市(7,854例)、臺北市(6,237例)、臺南市(6,144例)、彰化縣(4,541例)、屏東縣(2,773例)、新竹縣(2,282例)、苗栗縣(1,633例)、新竹市(1,585例)、宜蘭縣(1,426例)、雲林縣(1,410例)、南投縣(1,320例)、花蓮縣(1,218例)、基隆市(1,190例)、嘉義縣(1,168例)、臺東縣(897例)、嘉義市(756例)、澎湖縣(216例)、金門縣(145例)、連江縣(25例)。

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指揮中心指出，今日新增144例本土病例死亡個案，為93例男性、51例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、135例具慢性病史、50例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月30日，死亡日期介於5月16日至5月30日。

指揮中心說明，今日新增19例境外移入個案中，為15例男性、4例女性；年齡介於10多歲至60歲多歲，分別自紐西蘭及美國(各1例)移入，另17例感染國家調查中。入境日介於今年5月31日至6月1日。

▲6/2新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。