快訊／又一9歲童「家中死亡」一度語無倫次、意識不清

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增144例死亡個案，當中有1名9歲男童在家死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案5月28日出現嘔吐，隔日下午送醫前一小時出現語無倫次意識不清情況，緊急叫119送醫，到院時已無生命跡象，經PCR採檢確認陽性，死因為心肺衰竭、新冠確診。

今年國內累積本土病例209萬3540人，當中有208萬7412人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積6128例，重症中有1668死。今日新增413例中重症，包括中症291人、重症122人；今日新增和已公布重症合計有144死。

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指揮中心指出，今日新增144例本土病例死亡個案，為93例男性、51例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、135例具慢性病史、50例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月30日，死亡日期介於5月16日至5月30日。

死亡個案有1名未滿10歲兒童在家死亡，羅一鈞表示，該案是9歲男童，平時由親戚幫忙照顧，本身有橫膈膜疝氣病史，經手術修復；5月28日出現嘔吐，5月29日下午送醫前1小時，照顧親友發現語無倫次意識不清情況，緊急叫119送醫，到院時已無生命跡象，快篩陰性，急救30分鐘無效死亡，後來PCR檢驗陽性，行政相驗診斷死因為心肺衰竭、新冠確診。

指揮中心統計，目前兒童重症累積30例，13人死亡；重症個案分別有15例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、2例哮吼、4例家中死亡，1例共病腦腫瘤。羅一鈞表示，兒童腦炎個案除了5例死亡，唯一使用呼吸器小朋友已經於昨天順利拔管移除呼吸器，其餘9名病況都改善。

▲6/2死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

